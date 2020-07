Comment désactiver ou supprimer son compte Instagram en quelques clics

Vous souhaitez fermer votre compte sur le média social Instagram, mais ne trouvez pas l’option dans l’application de votre téléphone intelligent? Normal, puisqu’elle ne s’y trouve pas! Nous vous expliquons donc comment on fait pour désactiver ou supprimer son compte Instagram.

Instagram s’est rapidement imposé comme un des médias sociaux les plus populaires, alors que les utilisateurs y partagent des photos en tout genre. Mode, gastronomie, voyage et j’en passe.

Seulement, il se peut que ce média ne soit plus pour nous et que l’on souhaite désactiver ou supprimer notre compte.

On cherche dans l’application mobile et mystère, on ne trouve pas la fameuse option…

Normal, puisqu’elle ne se trouve pas dans l’application! Il faut en effet aller sur une page web bien spécifique pour supprimer son compte Instagram.

Étapes pour désactiver son compte Instagram

Désactiver son compte Instagram nous permet de nous retirer temporairement du média social. Idéal, si l’on souhaite faire une pause dans l’optique d’y revenir peut-être un jour.

L’option de désactiver son compte Instagram ne se trouve cependant pas dans l’application mobile.

On doit passer par la version web sur un navigateur pour y retrouver la fonction.

Ainsi, pour désactiver son compte Instagram, il faut:

Ouvrir un navigateur web Aller sur instagram.com Se connecter à son compte Appuyer sur sa photo de profil dans le coin supérieur droit Cliquer sur: Modifier profil Choisir: Désactiver temporairement mon compte Sélectionner une raison pour laquelle on le désactive Entrer son mot de passe pour confirmer la désactivation Cliquer sur le bouton: Désactiver le compte temporairement

Voici où se trouve l’option pour désactiver son compte Instagram.

Une fois toutes ces étapes faites, notre compte est désactivé. Notre compte ne sera alors plus visible au public et nos amis.

Toutes nos photos sont cependant conservées et il s’agit simplement de se reconnecter de nouveau à son compte pour annuler la désactivation d’Instagram.

Étapes pour supprimer son compte Instagram

Si l’on souhaite une option plus radicale, on peut littéralement supprimer notre compte Instagram et toutes les photos qu’on y a publiées.

Si vous souhaitez conserver vos clichés, sauvegardez-les au préalable.

Tout comme la désactivation de son compte, l’option pour supprimer son compte n’est pas présente sur l’application mobile. Il faut se rendre sur une page web bien spécifique pour le faire.

Ainsi, pour supprimer son compte Instagram il faut:

Ouvrir un navigateur web Se rendre sur la page de suppression de compte Instagram Se connecter à son compte Instagram Sélectionner une raison pour laquelle on veut le supprimer Entrer son mot de passe pour confirmer la suppression Cliquer sur le bouton: Supprimer définitivement mon compte

Voici la page où supprimer son compte Instagram définitivement.

