5 apps de remises et coupons essentielles pour économiser sur vos achats!

Recevoir des chèques par la poste, des échantillons gratuits ou profiter de rabais supplémentaires sur vos achats à l’épicerie, à la pharmacie, dans les grands magasins et même en ligne, ça vous intéresse?

Le couponing, les programmes de récompenses et de remises en argent sont bien installés au Québec et les consommateurs bénéficient de plusieurs méthodes pour économiser sur leurs achats.

Nous avons réunis pour vous 5 applications et plateformes qui offrent différentes manières de profiter de rabais et au final, permettent de diminuer le montant de vos factures.

Pas besoin de devenir des «couponneurs» aguerris et découper des circulaires pour économiser, plusieurs programmes fonctionnent simplement en prenant une photo de vos reçus. En installant plusieurs applications et en combinant les offres proposées, vous augmentez vos économies!

Zweet: remises en argent et cartes-cadeaux

En plus de permettre d’économiser en offrant des remises en argent que vous réclamez en photographiant votre facture, Zweet offre un programme de points récompenses.

Ceux-ci s’accumulent en parallèle et lorsque vous atteignez un certain nombre, vous pouvez les échanger contre des cartes-cadeaux de divers magasins ou en effectuant un don à un organisme de charité.

Application Zweet pour Android

Application Zweet pour iOS

Checkout 51: remises en argent avec la photo de votre reçu

Comme Snap et Zweet, Checkout 51 propose des remises en argent en échange d’une photo de votre reçu d’épicerie.

Chaque semaine, des offres sont ajoutées et lorsqu’un montant de 20$ est accumulé dans votre compte, vous pouvez réclamez un chèque qui sera envoyé par la poste.

Chronique complète au sujet de Checkout 51

Flipp: tous les circulaires, spéciaux et coupons

L’application Flipp regroupe des coupons-rabais échangeable dans divers magasins : Walmart, Canadian Tire, Best Buy, Rona, Métro, Provigo, Pharmaprix, etc. En plus des coupons, on peut s’en servir pour consulter les circulaires et connaître les spéciaux de la semaine.

Un outil pour dresser une liste de courses et les commerces à visiter est également intégré pour demeurer organisé dans son magasinage.

Application Flipp pour iOS

Application Flipp pour Android

Échantillons et Rabais Québec: produits gratuits, coupons et concours

Spécialement conçue pour les Québécois, l’application gratuite Échantillons et Rabais Québec regroupe plusieurs types d’offres promotionnelles : des échantillons gratuits, des coupons rabais des concours, etc.

L’app regroupe les offres d’autres plateformes populaires comme websaver.ca, save.ca, smartsource.ca, pgeveryday.ca, brandpower.com, hometesterclub.com, gocoupons.ca ou encore checkout51.com et permet de voir l’ensemble des promos actives au Québec en un seul endroit.

Échantillons et Rabais Québec pour Android

Échantillons et Rabais Québec pour iOS



AmiKash: remises sur vos achats en ligne

La plateforme Web Amikash permet d’économiser sur vos achats effectués en ligne. En passant par les liens publiés sur le site Amikash, vous profitez de remise en argent variant de 1 à 35% sur vos achats.

Il s’agit d’un site québécois 100% gratuit et qui contient des offres chez Indigo, Sony, Microsoft, Expedia.ca, Ray-Ban, Clarins, Lego et plus!

Chronique complète au sujet d’Amikash