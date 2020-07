Découvrez si votre mot de passe est sécuritaire grâce à cet outil

« How Secure Is My Password » ou, comme on pourrait le traduire en français, « Quel est le niveau de sécurité de mon mot de passe » est un site web qui permet de déterminer le niveau de sécurité de ceux-ci.

Vous le savez, la sécurité sur le web, j’en fais mon cheval de bataille.

Jamais je ne le répèterai assez, mais tout commence par un bon mot de passe sûr, surtout avec toutes les tentatives de fraude et les fuites de données qui se répètent.

Outre les fameux « motdepasse », « 123456 » ou « francois27 », il existe des milliards de possibilités, mais est-ce qu’elles sont sécuritaires? C’est possible de les tester en ligne.

Le site web « How Secure Is My Password » nous donne une bonne idée du niveau de ceux-ci.

Quelques minutes ou plusieurs années?

Le site web est composé d’une seule page et l’interface est assez explicite. On y entre notre mot de passe et l’outil détermine le temps dont aurait besoin un programmeur pour le trouver.

Il n’y a pas de crainte à y avoir puisqu’on nous assure en bas de page que celui-ci ne sera pas envoyé sur le réseau internet.

On voit bien vite qu’en fonction de la complexité de celui-ci, il pourrait être piraté dans l’immédiat ou en quelques heures à peine.

Plus on ajoute des caractères spéciaux et plus le temps s’allonge et peut atteindre plusieurs milliards d’années.

Évidemment, il s’agit d’une technologie qui a ses limites, donc les résultats ne peuvent pas toujours être précis à 100%.

Cependant, ça nous donne une très bonne idée du genre de mot de passe que l’on devrait commencer à se créer.

Testez votre mot de passe sur howsecureismypassword.net

Mes conseils pour choisir un bon mot de passe