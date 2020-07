Facebook, une entité publique dès demain?

Évidemment, plusieurs sont préoccupés par ces avertissements et les publient à leur tour par simple précaution. Résultat?

Ceux-ci font le tour de Facebook en quelques heures et inquiètent toute la communauté.

Voici quelques exemples de textes qui circulent beaucoup sur Facebook:

En 2020:

N’oubliez pas demain commence la nouvelle règle Facebook où ils peuvent utiliser vos photos. N’oubliez pas que la date limite est aujourd’hui !!! Elle peut être utilisée dans les affaires judiciaires dans les litiges contre vous. Tout ce que vous avez publié devient public à partir d’aujourd’hui – même les messages qui ont été supprimés. Ça ne coûte rien pour un simple copier-coller, mieux vaut en sécurité que désolé.

Je ne donne pas à Facebook ou à aucune personne associée à Facebook l’autorisation d’utiliser mes photos, informations, messages ou publications, à la fois passées et futures. Avec cette déclaration, je donne un avis à Facebook il est strictement interdit de divulguer, de copier, de distribuer ou de prendre toute autre mesure contre moi en fonction de ce profil et / ou de son contenu, y compris les informations personnelles contenues dans mon profil. La violation de la vie privée peut être punie par la loi NOTE : Facebook est maintenant une entité publique. Tous les membres doivent poster une note comme celle-ci.

Si vous préférez, vous pouvez copier et coller cette version. Si vous ne publiez pas une déclaration au moins une fois, elle permettra tacitement l’utilisation de vos photos, ainsi que les informations contenues dans les mises à jour du statut de profil. NE PARTAGEZ PAS. Copier et coller.

Leur nouvel algorithme choisit les mêmes personnes-environ 25-qui liront vos publications.

Par conséquent :

Gardez votre doigt n’importe où dans ce post et « copier » apparaîtra. Cliquez sur « copier ». Puis allez sur votre page, commencez une nouvelle publication et mettez votre doigt n’importe où dans le champ blanc. « Coller » va apparaître et cliquer sur coller

Cela va contourner le système.

JE NE DONNE PAS LA PERMISSION À FACEBOOK DE PARTAGER QUOI QUE CE SOIT QUE J ‘AI MIS SUR LEUR SITE, Y COMPRIS LES PHOTOS, LES PUBLICATIONS COURANTES OU PASSÉES, LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE-mail. ABSOLUMENT RIEN NE PEUT ÊTRE UTILISÉ SOUS AUCUNE FORME SANS MA PERMISSION ÉCRITE.