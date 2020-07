Les téléphones intelligents Android sont la cible de nombreux pirates informatiques qui tentent d’infecter les appareils avec leurs virus, malwares, adwares et rançongiciels dans le but de voler nos informations. Voici 6 trucs pour savoir si notre appareil Android est touché par un virus.

Les attaques sur les téléphones et tablettes Android sont un sujet qui revient constamment dans l’actualité technologique.

Chaque semaine ou chaque mois on apprend qu’un nouveau virus tente d’infiltrer les appareils du monde entier.

Les moyens déployés par les pirates sont toujours de plus en plus sophistiqués et sournois. Le but étant d’extraire constamment nos informations personnelles et bancaires ou bien de générer de l’argent en nous bombardant de publicités.

Comment savoir si notre appareil est infecté? Il existe des indices qui nous mettent la puce à l’oreille et nous permettent d’agir rapidement si l’on est touché.

Voyez nos 6 indices pour savoir si notre téléphone Android est infecté par un virus.

1- L’application que l’on installe disparaît de notre écran

Bien des applications malveillantes ont cette fonction. Une fois installé, ou au bout d’un délai de certains jours, l’onglet de l’application disparaît de notre écran d’accueil et de notre tableau d’applications.

En n’étant plus visible de la sorte, il est évidemment plus complexe de la retirer. On en vient même à oublier qu’on l’avait installé.

C’est exactement ce que veulent les pirates, qui peuvent alors opérer en arrière-plan.

Donc, si une application que vous avez installée a disparu, posez-vous des questions!

2- Une application inconnue apparaît à l’écran

À l’inverse, il y a des applications malveillantes qui vont se donner le droit d’en installer une autre sur notre appareil.

Dans un cas comme celui-ci, c’est que la première ne contient pas le contenu malveillant. Son but étant de passer sous le radar de Google.

Elle peut cependant cacher une fonction qui lui permet d’installer, via le web, une seconde application qui elle va contenir le contenu malveillant.

Soyez donc à l’affut si vous voyez une application que vous n’avez jamais aperçue auparavant.

3- L’application ou votre appareil demande une panoplie d’autorisations

Chaque application que l’on installe demande certaines autorisations sur notre appareil dans le but de nous faire profiter de toutes les fonctionnalités qu’elle offre.

Cependant, il faut bien faire attention aux autorisations que l’on nous demande. Certaines peuvent sembler abusives compte tenu de la nature de l’application.

Une application de lampe de poche a-t-elle besoin d’avoir accès à nos contacts ou notre agenda par exemple?

Il est important aussi de faire attention à qui nous demande ces fameuses autorisations.

Certaines applications malveillantes vont donner l’illusion que c’est Google qui nous demande ces autorisations. Le but étant d’être le plus subtile possible.

Dès lors que vous installez une application et qu’un message de Google ou autre vous demande des autorisations, soyez extrêmement vigilant.

Voici un exemple de fausse demande d’autorisation utilisant l’image de Google. Crédit image: ThreatFabric.

4- Notre téléphone est bombardé de publicité

Ah les adwares! Ces fameux logiciels malveillants de publicité qui bombarde d’annonces notre téléphone Android.

Bien que très agaçant, il n’y a pas vraiment de questions à se poser si l’on voit que notre téléphone diffuse de la publicité même sur notre écran d’accueil par exemple.

Si vous avez des fenêtres de publicités qui apparaissent à l’écran, c’est que vous êtes malheureusement touché par quelque chose.

Si notre téléphone est bombardé de publicité, c’est que l’on a surement un adware. Crédit Image: Hackread.

5- La batterie de notre téléphone se vide anormalement vite

La batterie de notre téléphone se vide rapidement? Il ne faut pas nécessairement partir en peur, puisqu’il peut s’agir d’une application légitime qui est énergivore ou bien d’une défectuosité de la batterie.

N’empêche que si la batterie se décharge anormalement vite, ça mérite une petite vérification.

Étant donné que les logiciels malveillants travaillent en arrière-plan, ils peuvent être la raison pour laquelle notre appareil se vide ainsi.

6- Des messages sont envoyés à notre insu

L’une des façons que certaines applications malveillantes se propagent est via notre liste de contact et la possibilité de leur envoyer des messages.

Certains virus sont en mesure d’accéder à nos applications de messagerie et d’envoyer des textos, courriels ou messages à nos contacts.

Ces messages vont souvent inciter nos proches à cliquer sur un lien qui par la suite téléchargera ledit virus sur leur appareil.

Malheureusement, ces virus vont souvent cacher leur trace de sorte que l’on ne s’aperçoit pas que l’on a « envoyé » un message à nos amis.

Par contre, si l’un de nos proches nous demande si c’est nous qui lui avons bel et bien envoyé un message avec un lien, il y a lieu de se poser des questions sur notre appareil.

7 trucs pour se protéger des logiciels malveillants sur Android

C’est bien beau reconnaître les indices d’une infection de virus sur son appareil Android, comment fait-on pour les retirer, les bloquer et se protéger? Voici 7 trucs:

Télécharger ses applications sur le Play Store Activer la fonction Play Protect dans le Play Store (souvent activée par défaut) Éviter de télécharger des applications APK sur des sites web Faire les mises à jour de système sur son téléphone Vérifier les autorisations que l’on accorde à nos applications Utiliser le site Virus Total pour analyser un fichier ou un site Installer un antivirus pour détecter et/ou retirer les virus

En conclusion, la vigilance est toujours de mise lorsqu’on installe une application sur notre appareil Android.

Bien qu’il soit important de télécharger celles-ci sur le Play Store, certaines passent dans les mailles du filet de Google.

C’est pourquoi munir son téléphone intelligent Android d’un antivirus est une précaution judicieuse à faire. D’autant qu’ils ne coûtent en général qu’une vingtaine de dollars par année.

