Trouvez les meilleurs applications Android grâce à cet outil du Play Store

Le catalogue d’applications pour téléphone intelligent et tablette Android veux faciliter la recherche des meilleures applications. Le Play Store de Google intègre un filtre qui permet de voir uniquement les application évaluées à 4,5 étoiles et plus.

Des applications, il y en a des tonnes sur le Play Store de Google!

Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver quand on cherche une bonne application dans un domaine précis.

Que ce soit une application pour s’entraîner, gérer nos fichiers, antivirus ou bien tout ce que l’on veut, des centaines de choix nous sont proposés.

Histoire de voir uniquement cellles qui sont bien évaluées par la communauté Android, Google a ajouté un filtre dans son onglet de recherche.

Le Play Store de Google veut faciliter la recherche d’application évaluées à 4,5 étoiles et plus.

Un filtre de recherche 4,5 étoiles et plus sur le Play Store

Le filtre proposé par Google est applicable lorsque l’on fait une recherche générique d’une application sur le Play Store.

Ainsi si l’on cherche par exemple : antivirus, jeu de course, entraînement, etc, on peut appliquer un filtre pour nous présenter celles ayant une moyenne de 4,5 étoiles ou plus.

Ce filtre apparaît dans le haut de l’écran sous la barre de recherche. En appuyant dessus, on ne voit donc que les résultats d’applications bien évaluées dans le créneau que l’on a cherché.

Voici où se trouve le filtre d’étoile sur le Play Store de Google.

On retrouve également d’autres filtres, comme les nouveautés ou les choix de l’équipe de Google.

Ces outils sont ainsi pratiques pour orienter nos recherches.

Cependant, il est toujours important de regarder le nombre d’avis reçus et de lire certains commentaires, alors que des applications peuvent peut-être obtenir une bonne note, mais n’ont en réalité que peu d’avis.

