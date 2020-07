Google One sauvegarde gratuitement le contenu de notre téléphone

Google étend l’offre de son service de stockage Google One. À présent, les détenteurs d’un téléphone Android ou un iPhone peuvent profiter de 15 Go d’espace de stockage gratuit pour faire une sauvegarde de leur appareil.

Les services de sauvegarde en nuage de Google sont un peu mélangeants. On a Google Photos, Google Drive, puis Google One.

Chacun doit être vu comme un cylindre. Google Photos sert à sauvegarder nos photos et Google Drive lui nos documents. Google One quant à lui est le service de sauvegarde qui englobe les options de stockages de la firme.

Si on manque de stockage sur un ou l’autre des services, que ce soit Google Photos ou Google Drive, on peut s’acheter de l’espace supplémentaire sur Google One monnayant un forfait mensuel ou annuel.

Sauf que Google One agit aussi comme espace de stockage pour faire une sauvegarde de notre téléphone en cas de pépin. Cette fonction était jusqu’ici réservée aux appareils Android, mais sera bientôt offerte aux appareils iOS d’Apple.

Google One permet de faire une sauvegarde de son téléphone intelligent. Crédit : Google.

15 Go de stockage gratuit pour sauvegarder son iPhone ou téléphone Android

Google a annoncé sur son blogue qu’il a l’intention d’offrir 15 Go de stockage pour sauvegarder le contenu de notre téléphone intelligent ou tablette. Une application de Google One pour appareils iOS d’Apple sera prochainement lancée.

Tout ce dont on a besoin pour profiter de cet espace gratuit est d’avoir un compte Google.

Cet espace de stockage permet notamment de sauvegarder:

Nos courriels Gmail

Nos photos et vidéos

Nos applications

Nos SMS

Nos contacts

Notre calendrier

Google One permettra aussi de gérer L’espace de stockage et de faire du ménage dans nos fichiers. Crédit : Google.

L’application Google One sera par ailleurs revampée et permettra de gérer le contenu sur notre téléphone et ainsi faire le ménage dans nos fichiers.

De quoi potentiellement remplacer l’application Google Files?

Cette nouvelle version de Google One devrait être disponible dans un premier sur Android au début du mois d’août 2020, alors que la version iOS arrivera prochainement selon Google.

