Devenez un véritable guide local avec des abonnés sur Google Maps

Google Maps prend un virage média social. L’application de cartographie permet à ses guides locaux d’être suivis par d’autres personnes. De quoi partager nos avis et découvertes à travers le globe à davantage de personnes curieuses de savoir où nous sommes allés.

Google Maps est devenu avec le temps bien plus qu’une application qui nous permet de retrouver notre chemin ou de déterminer un trajet vers l’endroit où l’on veut aller.

C’est devenu une plateforme super importante pour les entreprises soucieuses de sortir fort en référencement local.

Du côté des utilisateurs, on peut carrément devenir un Guide Local en laissant des avis sur les lieux que l’on a visités. On donne une note de 1 à 5 étoiles, on rédige un avis et on peut aussi partager des photos pour augmenter son niveau de Guide Local.

Google souhaite donc donner une dimension plus sociale à cette fonction de Guide Local en permettant aux gens de suivre des guides en particulier.

Google Maps veut rendre sa plateforme davantage comme un média social de découvertes.

Comment avoir des abonnés sur Google Maps

Si l’on a un compte Google et que l’on a déjà publié un avis sur Google Maps, on devient automatiquement un Guide Local et on peut dorénavant avoir des abonnés à notre compte.

Ces abonnés peuvent donc consulter la liste des lieux pour lesquels nous avons laissé un avis.

De quoi nous permettre de faire découvrir de nouveaux restaurants par exemple, ou à l’inverse, d’aviser les gens sur un endroit qui ne vaut peut-être pas la peine de visiter dans une ville précise.

On peut voir une carte des lieux et endroits où nous avons fait des avis sur Google Maps.

Pour activer la possibilité d’avoir des abonnés sur Google Maps, il faut:

Ouvrir Google Maps Se connecter à son compte Appuyer sur sa photo de profil Sélectionner l’option: Votre profil Peser sur: Commencer sous le nom de

Voici comment activer la fonction permettant d’avoir des abonnés sur Google Maps.

Une fois la fonction activée, nous y retrouvons tous les avis que nous avons publiés sur Google Maps.

C’est en quelque sorte notre page de profil où tous les types de lieux sont réunis en différents onglets.

Donc, quelqu’un qui veut voir les restaurants, parcs ou bars que l’on a visités peut simplement appuyer sur les onglets correspondants.

On peut par ailleurs configurer notre compte pour que l’on puisse approuver ou non qui décide de nous suivre.

Dans tous les cas, ça demeure une belle fonction pour ceux qui aiment partager leurs découvertes et qui veulent carrément devenir des guides amateurs.

