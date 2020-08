Un courriel d’hameçonnage vise les clients de Postes Canada

Bien des entreprises sont victimes d’usurpation de leur marque, alors que des personnes mal intentionnées tentent d’hameçonner les gens en utilisant leurs noms et logos.

Postes Canada n’est pas épargné par ces approches malhônnetes et leur service de livraison de colis est utilisé pour tenter de soutirer des informations aux clients ou aux personnes qui attendent un paquet auprès d’eux.

Le premier appât dans ces courriels d’hameçonnage utilisant Postes Canada est généralement de mentionner que l’entreprise a essayé de livrer un colis chez nous sans succès et nous invite à cliquer sur un lien pour en savoir plus à ce sujet.

Ces courriels peuvent contenir un lien malveillant pour télécharger un virus ou bien nous rediriger sur une page où l’on nous demande de rentrer plusieurs informations personnelles ou bancaires.

Dear customer,

We attempted to deliver your postal package on Mar 27, 2017 , 09:38 AM.

The delivery attempt failed as nobody was available at the shipping address, therefore this notification has been automatically sent.

You can request redelivery in the nearest Canada Post office with the printed shipping invoice specified below .

To download or view your shipping invoice, click the link :

https://www.canadapost.ca/cptools/apps/tracks/personal/printInvoiceNumber?execution=e2s1

As 72 hours pass the postal package will be sent back – please, hurry up!

Best regards,

2018 Canada Post Corporation