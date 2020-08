Facebook Messenger ajouté à Instagram: début de la fusion des services

Facebook commence à fusionner ses services que sont Messenger, Instagram et WhatsApp. En effet, des utilisateurs de l’application Instagram ont reçu un message comme quoi il y avait une nouvelle façon d’envoyer des messages, le tout accompagné du logo de Messenger.

La convergence commence chez Facebook.

Mark Zuckeberg ne s’en est jamais caché, il souhaite unifier le plus possible les divers services et applications qui lui appartiennent.

Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, tout doit pouvoir converger afin que les services de messagerie soient en quelque sorte unifiés.

Il semble que Facebook commence avec Instagram et Messenger.

Facebook amorce la fusion de ses services de messagerie en commençant par Messenger et Instagram.

Discuter avec ses amis Facebook sur toutes les plateformes

Le site internet The Verge a partagé ce fameux message à l’ouverture d’Instagram. Autant les utilisateurs sur un appareil Apple qu’Android ont commencé à avoir ce message d’unification d’Instagram et Messenger.

Sur ce pop-up, on peut y lire qu’Instagram propose une nouvelle façon de communiquer. De nouvelles couleurs sont ajoutées aux chats, on peut réagir avec des emojis, on peut glisser pour répondre, puis clavarder avec nos amis Facebook.

À l’ouverture d’Instagram, certains utilisateurs ont eu ce message de nouvelles fonctions de messagerie. Crédit Image: TheVerge.

En appuyant sur l’option de mise à jour, l’interface d’Instagram change quelque peu, alors que l’icône d’avion en papier dans le coin supérieur droit est remplacée par le logo de Messenger.

Pour le moment, il semblerait qu’il ne soit pas possible de communiquer via Instagram à nos amis Facebook, mais ça ne saurait tarder.

Ceci est donc un premier pas vers la convergence des services de Facebook, alors que le géant des médias sociaux souhaite permettre à tous les utilisateurs de Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp de communiquer ensemble peu importe l’application utilisée.

