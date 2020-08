Faites votre site Web ou boutique en ligne avec votresite.ca!

Votresite.ca , c’est la façon simple, efficace et peu coûteuse pour vous créer un site Web ou une boutique en ligne.

J’ai créé votresite.ca en 2010 avec pour mission de venir en aide aux entrepreneurs québécois en leur offrant tous les outils nécessaires pour gérer eux-mêmes leur marketing sur le web.

En plus d’avoir le plein contrôle de votre site Web ou de votre boutique sans devoir dépenser des milliers de dollars, un abonnement à votresite.ca donne droit à plusieurs rabais et avantages, des chroniques conseils et des vidéos mode d’emploi… et surtout, un super service à la clientèle au Québec!

Choisissez entre les forfaits: Vous-Même, Ensemble, Par Nos Experts ou faites carrément un essai gratuit de 30 jours!

Le slogan: « Faites-le vous-même ou on le fait pour vous! ».

Retrouvez un ensemble d’outils de création dans l’offre de votresite.ca

Tout savoir sur votresite.ca

Votresite.ca: tous vos outils Web sous le même toit

Tous les logiciels offerts par votresite.ca sont super faciles à utiliser et les conseillers du service à la clientèle demeurent accessibles pour vous débloquer en cas de besoin!

Peu importe le forfait que vous choissisez vous obtenez le service tout-en-un. Ceci comprend tout ce dont vous avez besoin pour être présents sur le Web ou augmenter vos ventes grâce au commerce électronique:

Logiciel pour créer votre site Web

Logiciel pour créer votre boutique en ligne

Logiciel d’envoi d’ infolettres

Conseils d’un super consultant (moi-même, François Charron!)

Vous souhaitez que l’on vous aide dans votre projet de création? Avec le forfait Ensemble vous avez droit à 10 heures d’accompagnement avec l’un de nos conseillers. Prenez un rendez-vous au moment qui vous convient. Vous aurez alors droit à un moment de qualité avec l’un de nos experts pour avancer votre projet. Vous ne souhaitez pas lever le petit doigt? Alors le forfait Par nos experts est pour vous! Nos experts réalisent votre site web de A à Z à votre image, configurent vos courriels, rédigent le site pour le faire sortir dans Google et installent Google Analytics. Vous avez également votre nom de domaine compris ainsi que 3 heures d’accompagnement personnalisé. Pour chacun de ces forfaits, obtenez un mois gratuit en utilisant le code promo : V2404S.

[YOUTUBE]zt37rw9Y5JY[/YOUTUBE]

En vous abonnant, vous profiterez aussi de cadeaux de la part de nos partenaires, comme:

L’accès au système de paiement en ligne Monetico de Desjardins Entreprises à taux privilégié

La possibilité d’avoir du matériel d’emballage à bas prix

à bas prix Des livraisons à prix compétitifs chez Postes Canada, UPS, Fed Ex et Purolator

chez Postes Canada, UPS, Fed Ex et Purolator L’ entreposage de vos produits

de vos produits Vos imprimés (cartes d’affaires, dépliants, etc.)

(cartes d’affaires, dépliants, etc.) Du financement crédit-bail pour vos équipements technologiques

Tous les avantages des membres votresite.ca

Découvrez de nombreux rabais exclusifs aux membres de votresite.ca auprès de partenaires de choix.

Profitez de l’aide de notre équipe d’experts

Pour encore mieux accompagner les entrepreneurs sur le web, nous avons lancé l’agence votresite.ca. Une agence web différente qui vous aide à partir du bon pied et vous accompagne avec des coachs et des experts pour devenir bon en référencement, marketing, e-commerce, réseaux sociaux ou infolettres.

Ainsi pour vous aider à avoir plus de clients et améliorer les performances de votre site, nous offrons plusieurs services d’experts web:

Des conférences gratuites partout au Québec et sur le web

Comme chaque année, je sillonne également les routes du Québec pour vous présenter ma conférence gratuite.

Que vous soyez entrepreneurs, travailleurs autonomes ou en démarrage d’entreprise venez en voir comment :

Avoir un site web performant Augmenter vos ventes en ligne Transformer vos internautes en clients Utiliser les réseaux sociaux de façon efficace Créer votre propre plan marketing

Regarder en ligne ma conférence

Venez me voir en conférence et apprenez-en plus pour aider votre entreprise.

Essayez gratuitement votresite.ca

GO! Lancez-vous! Faites un essai gratuit de 30 jours de votresite.ca et créez vous-même votre site Web, votre boutique en ligne et envoyez des infolettres.

Essayer gratuitement votresite.ca