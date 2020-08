Retrouver son téléphone Samsung perdu ou voler sans réseau? C’est possible!

Perdre son téléphone ou l’égarer a de quoi créer une petite panique en nous. C’est pire si on se le fait voler, car nos informations sont potentiellement à risque.

Bien qu’il existe l’application: Localiser mon appareil sur Android, celle-ci nécessite que notre appareil soit connecté à notre réseau cellulaire ou un réseau internet.

Ce n’est pas particulièrement pratique si notre appareil n’est justement pas connecté à aucun réseau.

Samsung a donc conçu une option de localisation pour ses appareils qui ne nécessitent pas de connexion à un réseau.

Comment Samsung entend-il localiser notre téléphone sans que celui-ci soit connecté à un réseau? En utilisant la force du nombre et les détenteurs d’appareils Galaxy de la marque!

En effet, c’est à l’aide des autres téléphones Galaxy de Samsung que l’entreprise sud-coréenne va nous permettre de localiser notre appareil à nous.

Via un réseau maillé entre les téléphones Galaxy de Samsung qui sont à proximité, on pourra localiser notre appareil.

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung’s Find My Mobile.

Let’s you track your phone even if it doesn’t have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X

— Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020