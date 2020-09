Livraison gratuite, essence à rabais: Walmart+ s’attaque à Amazon Prime

Amazon et son service Prime auront bientôt un nouveau compétiteur en ligne. Walmart va lancer son propre service d’abonnement en ligne. Walmart+ offrira la livraison gratuite le jour même ainsi que d’autres avantages pour les membres.

Deux géants du commerce aux détails s’apprêtent à s’affronter en ligne.

Bien qu’Amazon demeure en position de force dans le commerce en ligne, il est presque certain que son président Jeff Bezos ne doit pas voir l’arrivée de Walmart dans ses plates-bandes comme une bonne nouvelle.

Avec plus de 11 000 supermarchés répartis dans 27 pays du monde, Walmart a les moyens d’offrir une opposition à Amazon.

Walmart+ offrira la livraison gratuite de produits ainsi que d’autres avantages.

Walmart+ aux États-Unis d’abord

Le service Walmart+ sera lancé le 15 septembre. Il sera offert à nos voisins du Sud aux États-Unis, mais il ne serait pas surprenant que le service traverse la frontière éventuellement.

Qu’est-ce que Walmart+ et qu’est-ce que ses membres obtiendront?

D’abord, le service coûtera 12,95$ US par mois ou 98$ par année. Les membres pourront faire des commandes en ligne et bénéficieront de la livraison gratuite le jour même pour plus de 160 000 produits sur une commande de 35$ et plus.

Également, il sera possible via une application mobile de se présenter dans un magasin de la chaine, scanner ses produits et quitter sans passer par la caisse.

Finalement, Walmart+ offrira également des rabais sur l’essence avec des stations-service partenaires.

Il sera intéressant de voir l’évolution de ce nouveau service, alors qu’il pourrait notamment faire sa marque au niveau de l’épicerie, un secteur où Amazon n’a pas encore autant la main mise.

