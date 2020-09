TVFix un appareil qui permet vraiment de remplacer le câble ou une arnaque?

Un appareil du nom de TVFix fait beaucoup parler de lui sur le web et sur les médias sociaux. Plusieurs publicités du produit nous font miroiter la possibilité d’économiser 20$ par mois, de se débrancher du câble et continuer à avoir nos chaines de télé. Trop beau pour être vrai ou arnaque?

Nombreux sont ceux qui souhaitent écouter la télévision gratuitement et couper le câble, alors que ça représente une dépense quand même substantielle.

C’est d’autant plus vrai avec les tous les services de vidéos sur le web comme Netflix et compagnie qui s’ajoute à notre budget de divertissements.

Bien qu’il existe des moyens de se débrancher du câble et regarder du contenu gratuitement sur sa télévision, il faut faire attention avec les offres mirobolantes que l’on voit sur le web.

Le TVFix fait partie de ces appareils dont il faut se méfier.

Ne vous faites pas prendre au piège avec le TVFix.

Un produit aux fonctions « révolutionnaires »

Qu’est-ce que promet le TVFix? De révolutionner notre façon d’écouter la télévision et consulter nos divertissements, rien de moins!

On mentionne que le TVFix peut se connecter à tous nos appareils et afficher leur contenu sur la télévision.

On ne se gêne par ailleurs pas pour dire, et je cite: « vous pouvez accéder au câble et avoir une Smart TV sans avoir à les acheter ». Bref, qu’on peut avoir le câble tout à fait gratuit.

On retrouve des publicités sur Facebook qui nous disent que l’on peut économiser près de 200$! Wow…

Voici un exemple de publicité pour le TVFix que l’on voit sur Facebook.

Des signes évidents d’arnaques

Le TVFix ne vous rappelle pas quelque chose de similaire? Moi ça me rappelle le TVBuddy Cast qui disait pas mal même chose et qui était en fin de compte une arnaque.

Dans le cas du TVFix, des signes évidents d’arnaques sont présents.

D’abord, une petite recherche sur le web nous permet de tomber sur des pages d’avis qui crient littéralement à l’arnaque alors que le produit ne fait rien et ne se connecte à rien. Bref une belle coquille vide.

Ensuite, si on regarde ladite pub Facebook, on a tenté de donner l’illusion qu’une publication sérieuse parle du produit, mais le site n’a aucune autre page. Les avis de médias sociaux dans le texte sont faux. C’est sans compter que la publication n’utilise même pas la vraie image du produit! Pas fort…

Enfin, sur le site de TVFix on nous dit que pour un temps limité on peut se procurer le TVFix à 49,99$. C’est drôle, mais quand on arrive pour acheter ce n’est pas 49,99$ mais bien 49,99€. Avec le taux de change, on parle quand même d’un bon 20-25$ de différence.

Bref, tout ceci sent l’arnaque pure et dure, alors qu’il n’y a pas un appareil (légal) qui va nous permettre d’obtenir le câble sans frais.

De vraies solutions pour diffuser son contenu sur notre télévision

Si vous cherchez un appareil pour diffuser du contenu vidéo web sur votre télévision, tournez-vous davantage vers des solutions efficaces et vérifiées.

Le Fire TV, Chromecast, Apple TV et Roku sont de vrais appareils de diffusion.

Le Google Chromecast, le Fire TV Stick d’Amazon, l’Apple TV et les appareils Roku notamment nous permettent de diffuser des services tels que Netflix, YouTube et autres sur notre télévision.

Attention par contre! CES APPAREILS NE REMPLACENT PAS LE CÂBLE!

Si l’on veut écouter nos chaines spécialisées, on doit souscrire au câble ou bien aux forfaits de leur version web. Une fois abonné à leur service, on peut le diffuser sur notre télévision via ce genre d’appareils.

Regarder la télé gratuitement sans abonnement au câble

Comparez les meilleurs forfaits internet et économisez avec cet outil