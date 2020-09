Cette fausse alerte cherche à voler nos informations de compte Facebook

Une page Facebook du nom de: Account Help Information Center créé de fausses alertes en prétextant que notre compte Facebook contrevient aux règles et sera bloquée. Cette page cherche en réalité à voler l’identifiant et mot de passe de notre compte.

Une page Facebook du nom de: Account Help Information Center créé de fausses alertes en prétextant que notre compte Facebook contrevient aux règles et sera bloquée. Cette page cherche en réalité à voler l’identifiant et mot de passe de notre compte.

Cette nouvelle arnaque fait rage sur Facebook alors que plusieurs comptes Facebook ont été “signalés” par cette page.

Je mets le mot signaler entre guillemet, car il n’y rien de vrai dans cette alerte.

Essentiellement la page Account Help Information Center ne fait que partager notre photo de profil et y ajoute ce faux message concernant notre compte Facebook:

Your page has been reported by others about lying or fraud, to prevent this we need to verify your account. We work hard to prevent actions that endanger all other Facebook users or security on Facebook.

Please confirm the repair of your Facebook account.

Follow the instructions for the link below:

→ https://bluebadgeverificationteamsupport.xyz

If you do not confirm, our system will automatically block your Facebook account and you will not be able to use it again.

Thanks for helping improve our Facebook service.

Best Regards

Facebook Corporation Social