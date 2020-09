Regardez des vidéos Facebook avec vos amis directement sur Messenger

Facebook lance une nouvelle fonction dans son application de messageries Messenger. Nommée: Watch Together, cette fonction nous permet de regarder des vidéos Facebook avec nos amis tout en conversant ensemble.

Avec la pandémie du coronavirus, les services d’appels vidéo ont la cote.

Chaque plateforme y va de ses petits ajouts et Messenger de Facebook entend prendre plus de place dans le portrait avec des petits ajouts.

Il y a d’abord eu l’implantation de Rooms pour y faire des conversations vidéo jusqu’à 50 personnes. Puis, ils y ont ajouté la possibilité de partager notre écran à même un appel vidéo.

Voilà maintenant que Mark Zuckerberg et sa bande ajoutent la fonction Watch Together pour y regarder des vidéos Facebook avec nos amis.

La fonction Facebook Watch Together nous permet de regarder des vidéos avec nos amis sur Messenger.

Regardez une vidéo Facebook et conversez en même temps

Plusieurs services de vidéos en ligne tels que Netflix, Amazon Prime et même Disney+ intègrent tranquillement cette fonction de visionnement à plusieurs. À travers une plateforme de clavardage, on peut écouter à distance avec nos amis une même émission ou un même film et commenter au fur et à fur du visionnement.

Facebook Watch Together agit sous ce même principe, alors qu’à même un appel vidéo on peut lancer une vidéo de Facebook Watch et la regarder avec nos amis.

Cette nouvelle fonction sur Messenger est tranquillement déployée à travers une mise à jour de l’application sur iOS et appareils Android.

On peut continuer de se voir tout en écoutant une vidéo Facebook Watch.

Une fois que l’on est dans un appel vidéo sur Messenger ou Rooms, il suffit de glisser notre doigt du bas vers le haut pour faire apparaître la fonction Watch Together.

Facebook nous affiche alors des propositions de vidéo à regarder. On peut aussi faire des recherches selon les différentes catégories.

Un nouveau moyen d’écouter une vidéo virale avec nos amis ou bien de carrément partager nos découvertes sur la plateforme sans devoir la décrire à nos amis.

Une solution pour écouter Netflix avec des amis, mais à distance!

Comment partager l’écran de son téléphone lors d’un appel vidéo Messenger