Au tour de YouTube de concurrencer Tik Tok avec ses vidéos Shorts

YouTube se lance également sur le champ de bataille des petites vidéos musicales virales. Le service de vidéo en ligne de Google entend concurrencer directement Tik Tok ainsi qu’Instagram Reels avec YouTube Shorts.

Depuis sa création en 2016, le réseau social Tik Tok a grappillé pas mal de monde sur son application. 800 millions pour être précis.

Forcément cette popularité n’est pas au goût de tout le monde. Surtout pas pour les géants du web que sont Facebook et Google.

Alors que Tik Tok est englué devant la nécessité de vendre ses actifs en Amérique du Nord, Facebook n’a pas hésité à attaquer en lançant Instagram Reels.

C’est au tour de Google cette fois de plonger également en lançant YouTube Shorts.

YouTube Shorts permet de créer de courtes vidéos virales de 15 secondes.

De courtes vidéos de 15 secondes

Comme son nom l’indique, YouTube Shorts consiste à faire de courte vidéo de 15 secondes plus précisément. Tout comme Tik Tok, on peut y ajouter de la musique, ajuster la vitesse et y ajouter des éléments visuels.

On peut certainement voir pointer une possible convergence avec le service musical YouTube Music qui devrait offrir une plus large bibliothèque musicale.

Toujours est-il qu’une section dédiée à ces vidéos sera ajoutée à YouTube permettant à ceux qui le souhaitent de voir rapidement toutes les créations qui ont été faites.

Pour le moment YouTube Shorts est offert uniquement en Inde, alors que la fonction sera déployée à plus de pays au courant de la fin 2020 / début 2021.

Il est toutefois possible d’ajouter nos vidéos à la liste des Shorts. Pour cela on doit tourner une vidéo verticale d’une durée de moins de 60 secondes et y ajouter l’hashtag #Shorts dans la description de la vidéo.

