Facebook lancera des lunettes connectées signées Ray-Ban

L’idée des lunettes connectées n’est pas nouvelle. Google était le premier à s’y être aventuré en 2013 avec les Google Glass qui avaient finalement mordu à poussière.

Depuis, ce type de produit est un peu tombé dans l’oubli au profit des casques de réalité virtuelle entre autres.

Facebook ne semble pas découragé par la mauvaise expérience de Google et a annoncé s’être associé à Ray-Ban pour développer des lunettes connectées qui sont appelées à remplacer notre téléphone intelligent.

Deux projets de lunettes connectées signées Facebook seraient cours de développement.

D’abord, Facebook a divulgué des détails du projet Aria, des lunettes à réalité augmentée.

C’est donc dire qu’à travers nos verres, nous pourrions voir des éléments de réalité augmentée, telle que la traduction instantanée d’un document ou suivre des directions pour retrouver son chemin.

Bref, une superposition d’éléments virtuels à même la réalité. Exactement comme on a pu le découvrir avec Pokémon Go où les petites bestioles apparaissent à l’écran de notre téléphone.

Ces lunettes sont cependant en phase de test pour d’éventuelles futures lunettes connectées du réseau social.

D’un autre côté, Facebook entend lancer un premier modèle de lunettes connectées griffées Ray-Ban au courant de 2021.

Ces lunettes n’intégreront pas de réalité augmentée et risquent plus de ressembler aux lunettes Spectacles de Snapchat. Bref, des lunettes qui pourraient théoriquement nous permettre de prendre des photos et vidéos qu’on enverrait directement sur notre compte Facebook.

Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it’s coming in 2021 😎 pic.twitter.com/l9992ZQGoy

— Hugo Barra (@hbarra) September 16, 2020