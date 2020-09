Comment enlever Mail comme application de courriels par défaut sur iPhone

La mise à jour iOS 14 pour les iPhone nous offre maintenant la possibilité de changer l’application de courriel par défaut. On peut donc décider que l’application Mail soit remplacée par Outlook par exemple.

La mise à jour iOS 14 pour iPhone apporte un brin de fraicheur sur notre téléphone intelligent d’Apple. Non seulement on retrouve un lot de nouveautés, mais aussi un peu plus de liberté au niveau des applications utilisées par défaut.

Il y a non seulement la possibilité d’enlever Safari comme navigateur web par défaut, mais c’est aussi possible au niveau des courriels.

On peut en effet modifier les paramètres du iPhone pour que ce soit une autre application de courriels qui soit utilisée par défaut.

iOS 14 permet de changer l’application de courriel par défaut plutôt que de toujours utiliser Mail.

Étapes pour remplacer son application de courriel par défaut

Moindrement que l’on se trouve sur un site web et que l’on appuie sur l’URL d’une adresse courriel à qui on veut écrire, l’application Mail s’ouvre par défaut.

Seulement, il se peut que l’on préfère utiliser une autre application tel qu’Outllok ou Gmail par exemple.

Et bien c’est possible de modifier le tout. Au moment d’écrire ces lignes, on peut uniquement changer pour Outlook cependant. N’empêche qu’il serait fort surprenant que l’option ne soit pas éventualité offerte pour Gmail.

Ainsi, pour modifier son application de courriels par défaut sur iPhone avec iOS 14, il faut:

Aller dans: Réglages Défiler dans le bas jusqu’à l’application de courriel qu’on veut utiliser Appuyer sur l’application de courriel Sélectionner l’option: Application de messagerie par défaut Choisir l’application qu’on veut utiliser

Voici comment changer l’application de courriel par défaut sur iPhone.

Une fois cette manipulation faite, toutes actions concernant nos courriels vont se faire via l’application par défaut que l’on a sélectionné.

À noter toutefois qu’au moment d’écrire ces lignes l’action de redémarrer l’iPhone effacera la modification que l’on a faite. Bref, Mail redevient l’application de messagerie par défaut.

Seul le temps dira s’il s’agit d’un bogue ou si c’est volontaire de la part d’Apple.

Comment enlever Safari comme navigateur par défaut sur l’iPhone

Utilisez l’endos de l’iPhone pour déclencher des fonctions grâce à iOS 14

Les principales nouveautés qui attendent notre iPhone avec iOS 14 d’Apple