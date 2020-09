Windows 10 effacera automatiquement les applications qu’on n’utilise plus

Microsoft va déployer une fonction sur Windows 10 qui va effacer les applications inutilisées. Un moyen de récupérer de l’espace de stockage sur notre ordinateur tout en conservant nos données et préférences.

Avec le temps, on installe des applications qui finissent par trainer sur notre ordinateur.

On utilise sporadiquement certaines d’entre elles, puis on oublie de les désinstaller ou on les laisse simplement là au cas où l’on en aurait besoin éventuellement.

Seulement, ces applications prennent de la place sur notre disque dur et si l’on n’a pas énormément de place de stockage de libre, elles peuvent devenir encombrantes sans qu’on le réalise nécessairement.

Dans cette optique, Microsoft travaille sur une fonctionnalité pour Windows 10 qui va permettre au système de supprimer automatiquement les applications qu’on n’utilise plus.

Microsoft travaille sur une fonction d’archivage des applications qui supprimera celles inutilisées sur notre ordinateur.

Windows 10 va archiver les applications

La nouvelle fonction de Windows 10 se nomme: Archivage des applications. Elle est présentement en phase de test via le programme Windows Insider.

Le moment exact de sa disponibilité n’est pas encore connu, mais elle pourrait vraisemblablement être intégrée via la mise à jour d’octobre 2020 ou dans les mois suivants.

En quoi consiste la fonction d’archivage des applications? Voici ce qu’indique Windows dans son programme Windows Insider:

Pour économiser de l’espace de stockage et de la bande passante Internet, les applications que vous n’utilisez pas fréquemment seront automatiquement archivées. Vos fichiers et autres données seront enregistrés. La prochaine fois que vous utiliserez une application archivée, elle se connectera à Internet pour restaurer la version complète (si elle est toujours disponible).

Ainsi donc, si on n’utilise plus une application depuis un certain temps, celle-ci sera automatiquement supprimée de l’ordinateur. Cependant, nous conserverons les données qui y sont liées ainsi que les préférences que nous avions configurées.

Au moment où l’on voudra réutiliser ladite application, son logo sera toujours présent dans notre liste d’application, seulement il faudra de nouveau la télécharger.

Le petit bémol cependant est que cela ne concerne que les applications que l’on a téléchargées à partir du Microsoft Store. L’autre hic est que comme Microsoft l’indique, il faudra que l’application soit encore disponible sur son magasin pour la réinstaller.

Microsoft ne mentionne également pas quel est le délai pour qu’une application soit considérée comme étant inutilisée.

Dans tous les cas, il s’agira d’une option que l’on pourra manuellement activer si on le désire via l’onglet Applis des paramètres de Windows 10.

Comment vider automatiquement la corbeille de son ordi sur Windows 10

Comment suspendre et repousser une mise à jour automatique sur Windows 10