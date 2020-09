Facebook protège les droits d’auteurs des photos et vidéos avec cet outil

Facebook entend aider les créateurs de contenu en offrant un outil qui a pour but de faire respecter les droits d’auteurs de leurs œuvres. Avec Rights Manager, un compte Instagram, une page Facebook d’entreprise ou professionnelle peuvent ainsi protéger leurs photos et vidéos.

L’internet nous donne accès à une panoplie de contenu en tout genre. Des textes, des photos, des vidéos, etc.

Seulement, ce n’est pas parce que c’est sur internet que c’est public et que l’on peut faire ce qu’on veut avec le contenu des autres.

C’est particulièrement vrai sur les médias sociaux, alors qu’on y partage de nombreuses photos et vidéos que n’importe qui peut télécharger et réutiliser sans notre accord.

Pour contenir les droits d’auteurs des photos et vidéos des pages Facebook, le réseau social offre un outil nommé Rights Manager.

Facebook souhaite protéger les droits d’auteurs des créateurs avec Rights Manager.

Surveiller l’utilisation de vos photos et vidéos sur Facebook et Instagram

L’outil Rights Manager agit comme une police pour les photos et vidéos que l’on publie sur notre page Facebook ou Instagram.

Soyons clairs, cet outil s’adresse aux pages d’entreprises, de marques ou de personnalités sur Facebook et Instagram et non pour l’ensemble des comptes. Par exemple ma page Facebook peut être éligible, mais pas mon compte personnel.

En s’inscrivant au programme Rights Manager de Facebook, on va pouvoir identifier quelle page on souhaite protéger.

En s’inscrivant à Rights Manager de Facebook, on identifie quelle page on veut protéger.

On remplit ensuite un formulaire pour stipuler dans quel secteur d’activité nous sommes, le type de détenteur de droits que l’on est, ainsi que les plateformes où nous sommes présents sur le web.

Une fois que l’on a accès à Rights Manager, on va être en mesure de gérer les droits de nos photos et vidéos via le Creator Studio.

Moindrement qu’une image ou une vidéo identifiée dans Rights Manager est réutilisée sur un autre compte Facebook, nous avons le choix de surveiller le contenu, bloquer l’utilisation ou ajouter une attribution de crédit pour mentionner que ce contenu nous appartient.

Facebook va même plus loin, puisqu’une personne qui réutilise plusieurs fois nos contenus est passible de voir son compte être désactivé ou supprimer. Rien de moins!

Cet outil s’avère particulièrement pratique pour les photographes ou les entreprises qui publient souvent du contenu visuel sur leur page Facebook ou compte Instagram.

S’inscrire au programme Rights Manager de Facebook

