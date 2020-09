Revenez à l’ancienne interface de Facebook sur ordi avec cette extension

Facebook a déployé une nouvelle version de son média social sur ordinateur. Cette nouvelle interface est loin de plaire à tous et certains l’ont compris. L’extension pour navigateur web Old Layout for Facebook nous permet donc de revenir à l’ancienne interface.

Facebook a déployé, au printemps 2020, une nouvelle version pour ordinateur de son média social. Une nouvelle interface qui en déboussolait certains.

Au départ, on pouvait y aller sur une base volontaire. Sauf qu’en septembre 2020, Facebook a commencé à forcer les gens à utiliser la nouvelle version.

Ce passage forcé n’est vraiment au goût de tous, alors que plusieurs réclament vouloir retourner à l’ancienne version.

Bien c’est en quelque sorte possible grâce à l’extension Old Layout for Facebook.

L’extension Old Layout for Facebook permet de revenir à l’ancienne interface de Facebook.

Une extension qui mystifie Facebook

L’extension Old Layout for Facebook est tout à fait gratuite et est disponible pour le navigateur Chrome.

Le principe est fort simple. L’extension va en fait envoyer comme signal à Facebook qu’on utilise une vieille version du navigateur Chrome. Une version qui n’est pas compatible avec la nouvelle interface de Facebook.

En envoyant ce faux signal, Facebook va alors déployer son ancienne version pour répondre aux exigences du navigateur auquel il pense diffuser.

Une fois l’extension installée sur Chrome, il suffit de l’activer pour revenir à l’ancienne version.

Certaines fonctions de Facebook sont absentes

Combien de temps pourra-t-on utiliser l’extension Old Layout for Facebook? Mystère et boule de gomme. Même son créateur n’est pas certain si son extension peut perdurer.

Déjà, certaines fonctions de Facebook ne peuvent être utilisées avec cette extension.

Les appels téléphoniques et vidéos ne fonctionnent pas notamment.

Pour le reste, tout fonctionne vraiment très bien. On peut publier du contenu, visiter les pages de nos amis, commenter, partager, regarder des vidéos, etc.

Il reste cependant à voir si Facebook va contrecarrer les plans de l’extension en trouvant un moyen de forcer à nouveau sa nouvelle interface.

Entre temps, pour ceux qui détestent profondément la nouvelle version pour ordinateur de Facebook, voici une façon de revenir à l’ancienne!

En savoir plus et télécharger l’extension Facebook Old Layout

Faites vos adieux à l’ancienne interface web de Facebook

Le mode sombre débarque enfin sur Facebook! Voici comment l’activer