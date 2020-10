Attention à ces messages qui veulent voler nos identifiants Facebook

Facebook est et sera toujours une proie pour les pirates informatiques qui peuvent non seulement y soutirer plusieurs informations personnelles des utilisateurs, mais aussi propager leurs programmes ou sites malveillants sans trop éveiller de soupçons.

Une nouvelle vague de messages d’hameçonnages a fait son apparition au milieu du mois d’octobre 2020 et vise particulièrement les administrateurs de page Facebook. Que ce soit une page d’entreprise ou de personnalité.

Certains reçoivent un courriel, d’autres sont interpellés directement via Messenger, ou dans le cas de ma page, un message d’un « visiteur » est publié.

Tous ces messages ont en communs de vouloir nous rediriger vers une page malveillante pour voler nos identifiants de notre compte.

Le site Cyberguerre raconte la péripétie d’un gestionnaire de communauté qui a reçu un message Messenger en provenance de Page Flagged. Dans mon cas, c’est une page du nom de Facbook Community Moderator Issue qui a écrit une publication sur ma page.

Dans les deux cas, le message est le même et il va comme suit:

Your account will be deactivated. This is because someone has reported you with non-compliance with the Terms of Service. If you are the original owner of this account, please re-verify your account to avoid being blocked. https://Andromeda-manager-association-226.my.id/ If you don’t confirm, our system will automatically block your account and you won’t be able to use it again. Thank you for helping us improve collaboration our service.