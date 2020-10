Surveillez votre maison ou commerce avec ces caméras de sécurité à bas prix

Sécurisez votre maison ou votre commerce et ayez des preuves en cas d’infractions ou de sinistres pour vos assurances grâce aux caméras de sécurité Blink. Petite et subtile, on peut autant en poser à l’intérieur qu’à l’extérieur sans casser son portefeuille.

Que ce soit pour la maison, son commerce ou son bureau, se doter d’un système de sécurité ça peut être assez couteux.

Chacun a ses raisons pour se munir de caméras de surveillance, mais personnellement je voulais en avoir pour le local des bureaux de francoischarron.com. En cas de bris ou de vol, c’est toujours pratique d’avoir une preuve vidéo pour les assurances.

L’entreprise Blink, rachetée par Amazon en 2018, propose de petites caméras à prix raisonnables qui nous permettent de capter ce qui se déroule à l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment.

Les caméras Blink nous permettent de voir ce qui se passe à partir notamment de notre téléphone.

Des caméras avec détecteurs de mouvements

Contrairement aux caméras de surveillance que l’on pourrait dire conventionnelles, donc qui filment 24h sur 24, les caméras Blink filment de courtes vidéos d’une durée de 5 à 60 secondes, selon nos préférences.

À l’aide d’un détecteur d’un mouvement et de la zone que l’on a délimitée pour qu’elle s’active, la caméra va alors capturer une courte vidéo de ce qui se déroule.

On reçoit alors une notification sur son téléphone pour nous signaler une activée, ce qui peut être un brin agaçant si on la place dans un endroit passant. Reste qu’on peut désactiver les notifications si l’on veut.

Mon bureau est surveillé! On retrouve les vidéos et les configurations des caméras Blink à partir de l’application pour Android, iOS et FireOS.

Ces vidéos sont ensuite enregistrées dans le module de synchronisation des caméras. L’espace y est limité, mais on peut y brancher une clé USB ou un disque dur externe jusqu’à 256 GB y pour enregistrer nos vidéos.

On peut également les enregistrer sur le nuage de notre compte Blink de sorte qu’on peut les consulter sur n’importe quel appareil: téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. Encore faut-il par contre souscrire à un plan variant de 3$ par mois à 10$ selon l’espace que l’on veut.

Les vidéos sont stockées pendant une période de 3 à 60 jours et sont automatiquement supprimées passé ce délai ou lorsqu’on atteint la limite de son stockage.

On peut par ailleurs réduire la qualité vidéo si on veut qu’ils prennent moins d’espace ou carrément filmer en 1080p ce qui à l’inverse sera plus lourd.

Vision nocturne, capteur de chaleur et haut-parleur intégrés

Puisqu’il s’agit d’un produit Amazon, les caméras Blink sont évidemment compatibles avec les assistants Echo et Echo Show notamment alors qu’on peut demander à Alexa de nous montrer ce qui se déroule.

Car oui il est possible d’activer manuellement la caméra sur son téléphone ou sa tablette et voir en temps réel ce qui se déroule dans la pièce où on l’a installée.

Les caméras Blink sont par ailleurs munies d’une vision nocturne, d’un capteur de chaleur et d’un haut-parleur.

On peut alors déterminer de recevoir une notification si la température monte à un certain degré précis. Tsé pour quand tu oublies d’éteindre un rond du poêle!

Pour le haut-parleur, il nous permet de parler via la caméra à l’aide de notre téléphone et donc dire par exemple à un voleur: « tu es filmé bonhomme! ».

On peut autant surveiller l’intérieur que l’extérieur de la maison avec les Blink Indoor et Outdoor.

Les caméras Blink roulent grâce à 2 piles à lithium AA qui offrent une autonomie d’environ 2 ans, ce qui est pas mal. On peut néanmoins les brancher via le câble USB fourni dans la boîte. Le hic, c’est que le câble est court… Il faudra peut-être en acheter un plus long séparément.

Enfin, pour ce qui est de la caméra Blink Outdoor pour l’extérieur, celle-ci est limite pour nos hivers rigoureux, puisqu’elle est résistante jusqu’à -20 degrés. Il faudra donc concevoir un caisson pour la protéger du vent et du froid.

On retrouve ainsi trois modèles de caméras Blink. La Blink Mini qui est vendue à 45$, la Blink Indoor vendue à 99$ et la Blink Outdoor qui elle est vendue 129$.

On peut évidemment faire des économies d’échelles en achetant un ensemble de 2, 3 ou 4 caméras ou encore avec un ensemble comprenant un assistant Echo d’Amazon.

Dans tous les cas, ça demeure une solution de surveillance à un prix raisonnable et qui peut s’avérer fort pratique en cas d’incident dans son bâtiment.

En savoir plus sur la caméra Blink Indoor et acheter en ligne

En savoir plus sur la caméra Blink Outdoor et acheter en ligne