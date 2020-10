Ces fonctions facilitent les Chromebook pour les personnes mal voyantes

Google a récemment ajouté des fonctions à son système d’exploitation ChromeOS pour faciliter l’utilisation des ordinateurs Chromebook aux personnes en situation de handicap visuel. Voyez comment activer la lecture à voix haute et le changement de curseur.

Elles ont été mises en place dans le cadre du mois de la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées alors que Google tente de rendre encore plus inclusive l’utilisation de ses services et outils.

Toutes les informations et les fonctions en question sont réunies dans ce que Google appelle son « hub » d’accessibilité. On y retrouve des outils pour les personnes avec des difficultés visuelles, auditives, orales et motrices, des tutoriels pour y accéder, etc.

On retrouve des fonctions dans les ordinateurs Chromebook pour faciliter l’utilisation pour les personnes mal voyantes.

Surligner du texte pour qu’il soit lu à haute voix

Le système d’exploitation de Google est doté d’une fonction appelée « Sélectionner pour prononcer ». Comme son nom l’indique, elle permet aux personnes ayant une basse vision ou des troubles d’apprentissage de se faire réciter du texte plutôt que d’avoir à le lire.

Les mots surlignés sont mis en avant-plan et le reste de la phrase ou du texte est ombragé pour permettre une meilleure concentration sur les mots récités. Pour l’activer, il faut:

Ouvrir les paramètres en cliquant dans le coin inférieur droit de la barre d’accès.

Sélectionner: Paramètres avancés Aller dans l’onglet: Accessibilité. Cliquer sur: Activer « Sélectionner pour prononcer ». Sur une page web ou un document, sélectionner les mots à faire lire par Google. Appuyer de manière prolongée sur la touche de recherche pour débuter la lecture.

Voici la marche à suivre pour activer la fonction « Sélectionner pour prononcer » sur un ordinateur Chromebook.

Les fonctions du lecteur d’écran bonifiées

ChromeVox, c’est le lecteur d’écran intégré aux Chromebooks pour venir en aide aux personnes aveugles ou malvoyantes. En gros, il fait parler l’ordinateur à chaque fois qu’une personne change le point central de sa page avec sa souris ou son clavier.

Désormais, la voix automatisée se modifie automatiquement en fonction de la langue dans laquelle est rédigée une page web.

Si la page est à la fois en anglais et en espagnol, ChromeVox détecte la voix à utiliser lors de sa lecture à haute voix.

Bien entendu, la manière de parler de l’ordinateur peut être personnalisée en fonction des préférences de chacun, comme le débit, les commentaires audios et même la hauteur du timbre de la voix.

Pour activer la fonction ChromeVox, il faut:

Ouvrir les paramètres en cliquant dans le coin inférieur droit de la barre d’accès. Chercher: ChromeVox dans les paramètres Cliquer sur: Activer ChromeVox (commentaires audio)

Voici la marche à suivre pour activer la fonction ChromeVox sur son ordinateur Chromebook.

Un curseur personnalisable pour plus de visibilité

Finalement, c’est maintenant possible de changer l’apparence du curseur des Chromebook.

Bien que cette fonction soit bien pratique pour les personnes malvoyantes, elle peut aussi être amusante pour ceux qui souhaitent simplement personnaliser cet aspect de leur ordinateur.

En plus de pouvoir ajuster la taille du pointeur, sept nouvelles couleurs sont maintenant disponibles en plus du blanc, soit rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta et rose.

Pour modifier le curseur de son Chromebook, il faut:

Accéder à la section: Périphérique Aller dans: Souris et pavé tactile Choisir le curseur que l’on veut

Consulter le hub d’accessibilité Chromebook

