Comment regarder tout le contenu de Netflix dans le monde grâce à un VPN

Saviez-vous que l’on peut accéder à l’ensemble du catalogue d’émissions et de films sur Netflix dans le monde? À l’aide d’un VPN, on peut effectivement se connecter aux serveurs d’autres pays et regarder du contenu qui n’est pas disponible dans le nôtre. Nous vous expliquons comment.

Netflix regorge de contenu pour nous divertir. Seulement, on peut avoir fait le tour de ce qui nous intéressait ou à l’inverse ne pas y trouver assez de contenu qui nous intéresse.

Bien, à l’aide d’un VPN on peut grandement élargir la liste de contenu de Netflix, puisque le catalogue n’est pas le même d’un pays à un autre.

Chaque pays a ses droits de diffusion selon les différentes plateformes de diffusion en ligne. Dans un pays X, une émission est disponible sur telle plateforme et dans le pays Y, c’est sur une autre plateforme.

Bref, à l’aide du VPN qui masque notre adresse IP, on peut ainsi se connecter à un pays précis et profiter du catalogue local de Netflix.

De quoi rendre encore plus profitable notre abonnement à Netflix, mais aussi à notre VPN!

Le catalogue d’émissions et de films sur Netflix est bien plus grand lorsqu’on utilise un VPN.

Étapes pour écouter Netflix dans un autre pays avec un VPN

Le principe pour regarder le contenu Netflix d’un autre pays avec un VPN est d’une grande simplicité.

Dans notre exemple, nous vous montrons avec NordVPN, mais ce pourrait aussi bien être avec ExpressVPN, Private Internet Acces, CyberGhost, peu importe, le principe est le même.

Notez cependant que si vous avez un VPN gratuit ou d’un fournisseur d’une suite de protection antivirus, il se peut que vous ayez une limite de données et/ou de vitesse contrairement aux exemples cités plus haut. Bref, en écoutant du contenu vidéo, on peut vite atteindre sa limite si l’on en a une ou bien être restreint par la vitesse de téléchargement de notre VPN.

Donc, dans un premier temps, on doit se connecter à notre VPN, puis sélectionner sur quel serveur de quel pays on veut se brancher.

Dans notre cas, on va prendre l’exemple de la France. Donc, on clique sur France pour s’y connecter.

Il faut tout d’abord se connecter au serveur du pays de notre choix via notre VPN.

Ensuite, on va ouvrir une fenêtre de notre navigateur web et se rendre sur netflix.com.

Il est bien important de ne pas être déjà connecté à son compte sur son navigateur, sinon ça ne fonctionnera peut-être pas. Il faut donc se déconnecter de Netflix au préalable et se reconnecter par la suite.

Lorsqu’on arrive sur Netflix, on va remarquer qu’à la fin de l’URL on voit dans quel pays on est. Que ce soit /ca pour le Canada, /fr pour la France ou /it pour Italie, bref on comprend le principe.

On peut voir que l’on est bien sûr le Netflix d’un pays précis en regardant la fin de l’URL.

Il suffit ensuite de se connecter à son compte Netflix. Pas besoin d’avoir un compte local, puisque notre compte est international.

On se retrouve alors sans surprise dans la même interface de Netflix, seulement on remarque que ce ne sont pas les mêmes contenus!

À nous maintenant de trouver un film ou une émission que nous voudrions regarder et auquel nous n’avons pas accès sur notre propre Netflix.

