Cette mise à jour dans la suite Office fera le bonheur des québécois

La grande nouveauté de Microsoft sera certainement appréciée par les Québécois et nos concitoyens canadiens-français, car Translator, le système de traduction de la suite Office, offre maintenant la traduction du français canadien.

Que l’on vienne du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan ou, évidemment, du Québec, on sait tous que les traducteurs de français ne sont pas toujours adaptés à notre façon de s’exprimer. Pourtant, plus de 7 millions de personnes parlent français au Canada!

Translator rectifie maintenant le tir avec l’ajout du français canadien comme langue officielle dans son système. Cet ajout nous permettra donc d’avoir une traduction plus juste.

À quoi sert Microsoft Translator?

Microsoft Translator est le système de traduction utilisé dans Edge et Bing, mais également dans la suite Office et plusieurs autres logiciels. C’est donc la traduction que l’on peut utiliser dans nos textes Words ou dans nos PowerPoints, entre autres.

Plus de 70 langues sont traduites par Translator que ce soit par écrit ou en parole. On peut également traduire d’un texte vers la parole, et vice-versa, ce qui peut être bien pratique pour savoir comment bien prononcer certains mots.

Ils offrent même le sous-titrage en direct pour faciliter les échanges internationaux dans les salles de classe ou au travail.

Translator est également sur Windows, iOS et Android comme application. En la téléchargeant, on peut l’utiliser de façons rapide et quotidienne.

Comment traduire un document Word ou sur Office en français canadien

Pour traduire un texte via un des logiciels d’Office tel que Word, la démarche est vraiment très simple.

Ainsi, pour traduire un document en français canadien à partir de Word, il faut:

Ouvrir Word Sélectionner la partie du texte que l’on veut traduire Cliquer sur: Révision dans le haut Sélectionner l’option: Traduire Choisir entre: Traduire la sélection ou le document au complet Sélectionner la langue cible pour français canadien

Voici comment traduire un texte à partir d’un document Word.

Une traduction selon notre provenance

On pouvait déjà traduire le français canadien, mais pas le sélectionner comme langue officielle. La traduction n’était pas très précise et nous devions régulièrement changer des mots dans celle-ci.

Auparavant, Translator traitait le français comme une seule langue, sans tenir compte du contexte ni de notre provenance.

Les mots choisis par le traducteur étaient donc souvent différents de ceux qu’on aurait choisis. Le traducteur choisira maintenant des mots que l’on utilise couramment, comme ‘’divan’’, au lieu de ‘’canapé’’ comme disent les Européens.

Cette façon de traduire sera ainsi plus collée sur notre réalité et non celle de nos voisins français.

Il sera également capable de s’adapter selon notre provenance, non seulement le pays, mais également la province et même la ville dans laquelle on vit. Comme exemple, Microsoft utilise «sur la table», que l’on dit « s’a table » au Québec, mais qui se dit plutôt « su la table » au Nouveau-Brunswick.

Translator reconnaît même les expressions québécoises, alors les traductions pourront avoir plus de sens pour ceux qui la liront.

La prononciation sera également différente si l’on écoute les traductions en français canadien et en français européens

L’ajout du français canadien dans Translator se fait déjà progressivement et continuera de s’améliorer au fil du temps selon Microsoft.

