Voyez les publications les plus récentes sur le fil d’actualité de Facebook

Fatigué que Facebook vous affiche ce qu’il juge le plus pertinent pour vous dans le fil d’actualité? À partir de son téléphone intelligent, il est possible de configurer le fil pour que ce soit les publications les plus récentes qui soient affichées et donc de voir en ordre chronologique ce que nos amis ont publié.

Pour certains, l’algorithme du fil d’actualité de Facebook est assez agaçant. Plutôt que de nous montrer l’ensemble des publications de nos amis, Facebook détermine ce qui est le plus pertinent pour nous.

Cela fait en sorte qu’on voit souvent les publications des mêmes amis et engendre des publications virales comme quoi Facebook nous limite à seulement 25 amis et qu’il faut copier-coller un message pour y remédier. Ce qui est tout à fait faux soi-disant passant.

N’empêche que dans la réflexion de Mark Zuckerberg et sa bande, nous montrer ce qui est le plus pertinent pour nous fait en sorte que l’on est plus susceptible de rester sur le réseau et donc de voir plus de pubs et donc qu’ils se fassent plus d’argent.

Comment Facebook juge-t-il qu’une publication est plus pertinente qu’une autre? Avec un ensemble d’actions que l’on pose comme utilisateur et dont nous parlions des grandes lignes dans nos explications du système de l’algorithme de Facebook.

Beaucoup de personnes se sont plaintes de ce système et tout porte à croire que Facebook a entendu cette grogne, puisqu’il est maintenant possible de trier le fil d’actualité pour que ce soit les publications les plus récentes qui nous soient affichées.

Facebook permet de trier le fil d’actualité pour afficher les publications les plus récentes.

Comment voir les publications les plus récentes sur le fil d’actualité Facebook

Il est bel et bien possible de trier les publications du fil d’actualité Facebook pour voir les plus récentes. Cependant, cette fonction est uniquement disponible sur l’application mobile et pour tablette de Facebook. Sur un ordinateur, la fonction n’est pas là au moment d’écrire ces lignes.

Ainsi, pour voir les publications les plus récentes sur Facebook, il n’y a rien de plus simple.

Moindrement que l’on ouvre l’application Facebook et que l’on est sur le fil d’actualité, il suffit de descendre un peu dans le fil pour voir apparaitre dans le haut une barre de fonctionnalités.

C’est à ce moment qu’on voit l’option: Récent. En appuyant dessus, le fil d’actualité est réorganisé pour nous présenter en ordre chronologique les dernières publications de nos amis et pages que l’on suit.

Voici comment voir les publications les plus récentes sur le fil d’actualité Facebook.

Le bémol cependant à cela est que Facebook n’enregistre pas la configuration… Il fallait bien que Mark et sa gang continuent de prioriser ce qu’ils jugent de plus pertinent.

C’est donc dire que l’on doit systématiquement refaire le processus chaque fois que l’on ouvre l’application.

Mais bon, c’est toujours mieux que rien comme on dit!

Autres chroniques au sujet de Facebook

Facebook contrôle votre fil d’actualité, comment reprendre les commandes

Modifiez les préférences publicitaires que Facebook vous a attribuées

Comment retirer les applications qui collectent nos données sur Facebook

Choisissez les types de notifications Facebook que vous voulez ou non