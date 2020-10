Mise à jour d’urgence de Google pour corriger une faille majeure sur Chrome

Vous utilisez Google Chrome comme navigateur sur votre ordinateur?

Il serait judicieux de vous assurer d’avoir la dernière version à jour du navigateur, la version 86.0.4240.111.

Cette mise à jour vient corriger une faille importante du navigateur. Une faille qui serait exploitée par des gens en ce moment.

C’est ce qu’a confirmé Ben Hawkes, membre de l’équipe ProjectZero en cybersécurité chez Google.

Project Zero discovered and reported an actively exploited 0day in freetype that was being used to target Chrome. A stable release that fixes this issue (CVE-2020-15999) is available here: https://t.co/ZRQe72Qfkh

— Ben Hawkes (@benhawkes) October 20, 2020