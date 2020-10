Test et avis du casque d’écoute Bluetooth HD 450BT de Sennheiser

Avec le casque d’écoute Bluetooth HD 450BT, Sennheiser souhaite offrir des écouteurs à réduction de bruit ambiant de qualité à prix raisonnable. Ont-ils réussi leur pari? Nous avons testé la paire d’écouteurs pour en avoir le cœur net.

Les écouteurs et les casques d’écoute sont à la mode de la réduction du bruit ambiant. Cette technologie comme son nom l’indiquent, nous absorbent davantage dans notre musique alors qu’on réduit les nuisances sonores autour de nous.

Cependant, cette technologie engendre des coûts supplémentaires et certaines paires peuvent devenir très dispendieuses. On parle dans les eaux de 400-500$, voire plus.

À 230$, Sennheiser offre une solution moins dispendieuse avec son casque HD 450BT. Des écouteurs qui bénéficient de la renommée de la marque, mais qui ne sont pas sans petits compromis pour le prix.

Le casque d’écoute HD 450BT de Sennheiser est offert à plus bas prix, mais requiert des compromis.

Une qualité sonore à peine enveloppée par la réduction de bruit

Sennheiser n’a pas vraiment besoin de présentation et demeure une marque qui excelle dans les produits audios. Le casque HD 450BT ne déroge pas de la règle.

On a droit à un casque d’écoute Bluetooth avec une belle finition et qui est robuste. Peut-être même trop pour certains qui trouveront que le casque exerce une trop grande pression. Sans compter que les coussinets ne laissent pas vraiment la place à de grandes oreilles.

Au niveau du son, on a droit à un son riche et équilibré que l’on peut ajuster à son goût via l’application mobile pour iOS et appareils Android. On peut ainsi ajuster la Bass, les Mid et Treble.

Là où ça se gâte, c’est au niveau de la réduction du bruit ambiant. On comprend rapidement que l’on n’a pas droit à la même qualité que pour des casques d’écoute haut de gamme.

Certes, les HD 450BT réduisent le bruit ambiant, mais disons que c’est timide. Dans un environnement très bruyant comme dans les transports en commun, on perçoit plus ou moins la différence. Dans un environnement plus silencieux cependant, on sent une certaine bulle autour de nous.

N’empêche qu’on est loin de certains autres casques d’écoute où l’on se sent totalement immergé dans ce qu’on écoute sans jamais vraiment entendre les sons qui nous entourent.

Cependant, ce casque de Sennheiser offre une impressionnante autonomie de batterie d’environ 30 heures, ce qui est pas mal par contre.

Le casque d’écoute HD 450BT est disponible en noir ou en blanc.

Une ergonomie des écouteurs discutables

Sur le côté droit des écouteurs HD 450BT on retrouve toutes les commandes pour contrôler nos écouteurs:

Allumer et éteindre les écouteurs

Activer la réduction de bruit ambiant

Monter ou réduire le volume

Avancer / reculer et faire pause sur nos chansons

Lancer notre assistant vocal (Google ou Siri)

Le hic, c’est que tout est du même côté! Ajoutez à cela la fente USB-C pour les recharger, puis le port 3,5mm pour les brancher via un fil et on se trouve sans cesse à avoir une hésitation avant d’appuyer sur un bouton.

Ça prend donc un bon moment avant de s’y habituer et d’être confortable pour lancer une commande ou une autre et d’être certain à 100% de ne pas se tromper.

Le casque d’écoute HD 450BT peut être plié et rangé dans sa pochette de transport compris dans la boîte.

Le casque d’écoute HD 450BT de Sennheiser est-il un bon achat?

Le verdict du casque d’écoute HD 450BT de Sennheiser est quelque peu mitigé.

D’un côté, on a droit quand même à un bon casque d’écoute solide qui nous offre une bonne qualité sonore et une grande autonomie de batterie.

De l’autre, on doit faire des compromis en acceptant que l’on n’a pas la meilleure technologie de réduction de bruit ambiant.

Quant aux questions d’ergonomie des commandes sur le côté, ça reste quelque chose que l’on peut surmonter avec de la pratique et de l’aisance avec le casque.

Cependant, le nerf de la guerre de ce casque d’écoute réside dans son confort. Sa robustesse et ses coussinets plus étroits peuvent être inconfortables pour certains. Le mieux est de pouvoir les essayer dans la mesure du possible, afin de se faire une idée s’ils sont faits pour nous ou non.

Dans tous les cas, le casque d’écoute HD 450BT de Sennheiser n’est certes pas parfait, mais demeure une option intéressante à 230$ pour ceux qui sont prêts à faire certains compromis ou qui n’ont pas envie de débourser un gros montant pour un casque haut de gamme.

En savoir plus sur le casque d’écoute HD 450BT de Sennheiser

Acheter en ligne un casque d’écoute HD 450BT de Sennheiser sur Amazon

Acheter en ligne un casque d’écoute HD 450BT de Sennheiser chez BestBuy