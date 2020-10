Savourez une tasse de café parfaitement à votre goût à tous coups

Keurig propose un tout nouveau modèle de « cafetière une tasse à la fois », la K-Suprême Plus. Elle est entre autres dotée de la récente technologie multijet, d’un plus grand réservoir d’eau amovible, et de plusieurs options de personnalisation programmables.

Les cafetières de style « une tasse à la fois » sont populaires, mais elles viennent aussi avec quelques inconvénients : le goût des capsules est plutôt banal, le réservoir d’eau doit constamment être rempli et le processus est long et impersonnel.

Pour ceux qui aiment la commodité du café en capsule, mais qui souhaiteraient une saveur plus définie et d’avantage de personnalisation, la K-Suprême Plus mérite votre attention.

La nouvelle machine de Keurig offre maintenant plus d’options de personnalisation.

Plus de goût et de personnalisation à chaque infusion

La principale nouveauté de Keurig, c’est la technologie multijet. Elle fonctionne à l’aide de 5 aiguilles d’entrée plutôt qu’une seule, et permet une infusion plus uniforme dans la capsule, ce qui permet d’extraire le goût riche et tous les arômes de notre café préféré.

Le niveau de personnalisation est maintenant plus élevé, pour nous permettre de savourer une tasse de café parfaitement à notre goût à chaque fois. On a entre autres la possibilité de :

Choisir parmi trois niveaux d’intensité.

Choisir parmi trois niveaux de température, pour un café chaud ou sur glace.

Enregistrer les préférences d’infusion individuelle de trois personnes différentes.

Choisir une infusion parmi cinq formats de boissons (118, 177, 237, 296 ou 355 ml).

Des inconvénients revisités

Habituellement, les cafetières de type « une tasse à la fois » ont un petit réservoir d’eau que l’on doit constamment remplir, et on doit attendre que la cafetière se réchauffe entre deux infusions.

Ce n’est pas le cas du modèle K-Suprême Plus de Keurig qui visiblement, a travaillé fort pour mettre ces inconvénients derrière lui.

Le réservoir amovible peut contenu jusqu’à 2.31 litres d’eau, ce qui équivaut jusqu’à neuf tasses avant de devoir faire un remplissage.

Grâce à sa fonction d’infusions successives, plus besoin d’attendre que la cafetière se réchauffe. On peut désormais faire deux tasses une à la suite de l’autre en quelques minutes seulement.

La cafetière K-Suprême Plus a un plus gros réservoir d’eau, mais est toute aussi stylée en cuisine.

La machine possède un écran numérique moderne et est revêtue d’acier inoxydable qui lui donne un look élégant qui se marie facilement dans n’importe quelle cuisine.

Elle est disponible en ligne pour 230$, soit un peu plus chère que d’autres Keurig du même genre.

Sinon, il existe aussi une version de base, la K-Suprême, qui offre un peu moins d’options, mais qui permet une économie d’une soixantaine de dollars.

