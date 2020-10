Comment vraiment désactiver Ok Google sur notre téléphone et tablette

L’assistant vocal Ok Google, autant sur les téléphones ou tablettes Android ou Apple, peut être jugé très envahissant pour certains utilisateurs. Voici comment vous pouvez désactiver la fonction Ok Google et empêcher l’application Google de vous écouter en permanence.

Les assistants vocaux sont à présent quasi omniprésents dans nos environnements technologiques. Assistant Google, Siri d’Apple, Cortana de Windows, Bixby de Samsung ou bien Alexa d’Amazon se font tous la guerre pour devenir en quelque sorte notre secrétaire personnelle sur notre téléphone ou dans notre maison.

Bien que pratique pour certains, par exemple lorsqu’on est au volant, il reste que pour d’autres ces assistants sont de véritables intrusions dans leur vie privée, alors qu’ils écoutent en permanence ce que l’on dit pour être en mesure d’entendre la commande qui permet de les réveiller.

L’un des assistants les plus populaires est l’assistant de Google et sa fameuse commande OK Google. Seulement, on a beau désactiver l’Assistant Google, cela n’empêche pas complètement Google de nous écouter. Voici donc comment s’assurer de couper la communication avec Google.

Désactiver Ok Google n’empêche pas Google d’écouter encore.

Étapes pour désactiver l’assistant Ok Google

La première étape pour empêcher Google de nous écouter est de désactiver son assistant vocal.

Ok Google peut autant être activé lorsque notre écran est verrouillé via Voice Match que lorsqu’il est déverrouillé.

Ainsi, pour désactiver pour de bon l’assistant vocal de Google, il faut:

Ouvrir l’application Google Appuyer sur l’onglet Plus Peser sur Paramètres Appuyer sur Assistant Google Peser sur Généralités Désactiver l’option Assistant Google Appuyer sur Désactiver

Voici comment désactiver l’assistant Ok Google

Retirer à Google l’accès à notre microphone

Pour empêcher complètement Google de nous écouter, on peut aussi prendre les grands moyens et carrément lui couper l’accès au microphone de notre appareil.

Pour retirer à Google l’accès au microphone de notre appareil, il faut:

Ouvrir les paramètres de notre appareil Appuyer sur l’onglet Applications Sélectionner l’application Google Aller dans les Autorisations Désactiver le Microphone

Voici comment retirer à Google l’autorisation au microphone.

Et voilà, Google ne nous écoute plus à présent! Ok Google: c’est fini!

