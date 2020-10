Réalisez 15 sortes de café différents avec cette super-machine à espresso

Vous rêvez de l’ultime machine à café qui permet autant d’infuser un espresso classique qu’un ristretto digne de l’Italie? La Xelsis de Saeco, c’est la crème de la crème qui remplacera presque votre barista préféré!

Chaque fois qu’une compagnie sort un nouveau modèle de cafetière, elle l’annonce comme étant « la meilleure version » ou « la plus avancée à ce jour », même si ce n’est pas toujours le cas.

De son côté, le nouveau modèle de machine de Saeco tient son pari et propose une belle machine robuste et moderne qui extrait le meilleur des grains de café en plus d’offrir un grand choix de personnalisation des boissons.

La machine Xelsis de Saeco n’offre pas moins que 15 choix de cafés différents.

Des configurations ajustables selon nos préférences

La machine à café Xelsis de Saeco est particulièrement intéressante pour les grandes familles ou pour le bureau, alors qu’on a le choix entre une quinzaine d’infusions différentes :

L’espresso;

Le café allongé;

Le cappuccino;

Le café nois;

Le grand crème;

Le café au lait;

Le café latte;

Le ristretto;

L’espresso double;

L’americano;

Le latte macchiato;

Le flat white;

Le café classique;

Le lait moussé;

Le lait chauffé;

L’eau chaude.

L’écran tactile est dernier cri, mais vraiment intuitif à utiliser. Après avoir choisi le type de café que l’on veut, on peut ensuite le personnaliser selon nos goûts.

On a le choix de changer l’intensité, le volume, la température, le goût, la quantité de mousse de lait, et même l’ordre du café et du lait.

D’ailleurs, tout le monde peut enregistrer ses préférences dans les 8 profils utilisateur directement à partir de l’écran, c’est super pratique!

Une fois que tout est à notre goût, on appuie simplement sur le bouton de mise en marche et on attend que notre boisson ait terminé de couler.

L’écran tactile et le panneau de gestion de la Xelsis sont modernes, mais intuitifs à utiliser.

Évidemment, le café qu’on utilise a une incidence importante sur la qualité de nos infusions. Par contre, la technologie Saeco permet réellement d’extraire les meilleures saveurs de grains que l’on utilise, peu importe leur arôme et leur goût.

Le réservoir à grains, lui, peut contenir jusqu’à 450 grammes de café. Il est muni d’un dispositif AromaSeal, spécialement conçu pour assurer la fraîcheur du café.

Du côté du lait, le dispositif peut contenir 600 ml, ce qui est bien suffisant pour se faire une portion double de n’importe quelle boisson qui en demanderait.

D’ailleurs, le sceau LattePerfetto assure une mousse dense à la texture fine, alors que la fonction de nettoyage automatique HygieSteam s’occupe d’éliminer 99.99 % des résidus qui pourraient s’être coincés dans la machine.

Au niveau du prix, évidemment, on parle d’un investissement. La version en titanium de la machine se vend 2300$, alors que celle en acier inoxydable dépasse les 2800$.

Saeco n’essaie pas de cacher la luxure du modèle Xelsis, et la qualifie lui-même de super-machine.

Heureusement, les moulins de céramique sont robustes, et garantissent au moins 20 000 tasses du meilleur café qui soit, donc si on calcule, ça ne revient vraiment pas cher de l’unité. Mieux vaut voir ça comme ça!

