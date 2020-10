Ma Zone Fit par Josée Lavigueur: un programme numérique de remise en forme

Ma Zone Fit, c’est la plateforme de remise en forme lancée par Josée Lavigueur en 2018 pour accompagner main dans la main ceux qui souhaitent avoir accès à du contenu santé de grande qualité dans le confort de leur foyer.

Depuis le début de la pandémie, le sort des salles de sport est constamment sur la corde raide: comme le reste des endroits publics, on les ouvre et les ferme en fonction de la fluctuation du nombre de cas.

C’est un sujet extrêmement polarisant, parce que tout le monde est d’accord, l’activité physique, c’est primordial pour se sentir bien dans sa peau et dans sa tête.

C’est le temps tout indiqué pour faire un virage vers l’entraînement numérique! Après tout, ça peut carrément être une bouée de sauvetage face à l’incertitude de ces temps-ci.

S’entraîner pour vivre une vie équilibrée, longue et en pleine santé, c’est la devise de Ma Zone Fit!

Une immense bibliothèque de vidéos

Tous les abonnés de Ma Zone Fit ont accès à un grand répertoire de cours, incluant plus de 300 vidéos d’entraînement, de conseils, et d’entrevues avec des experts dans le domaine.

Le site web est divisé selon 16 zones qui représentent chacune une discipline différente. On peut entre autres y retrouver:

La danse;

Le yoga;

Le Tai-Chi;

Du cardio;

Le Pilates;

Des entraînements pour les enfants;

Des entraînements pour les aînés, et beaucoup plus.

Le but, c’est simplement que l’on soit plus en santé et que l’on continue d’être actif, peu importe notre horaire, notre âge ou notre niveau d’expérience.

Résultat, puisque les gens peuvent faire l’expérience de différentes manières de s’entraîner, ils ont beaucoup plus de chance d’en découvrir au moins une qui les allume plus que les autres.

Ma Zone Fit travaille avec des entraineurs renommés, dont Josée Lavigueur, évidemment.

L’exclusivité d’entraîneurs de renom et l’esprit de communauté

En s’abonnant à Ma Zone Fit, on bénéficie d’un avantage dont peu de gens peuvent se vanter, celui d’avoir accès à des instructeurs de renommée internationale. Certains d’entre eux entraînent même des athlètes olympiques!

Évidemment, en temps normal, il n’y a pas moyen d’avoir de contact avec ces gens, parce qu’ils ne donnent simplement pas de cours au grand public.

Parmi les outils virtuels exclusifs, Ma Zone Fit fournit également l’accès à un groupe Facebook privé où on peut assister à des vidéos en direct avec des entraîneurs toutes les semaines.

Rapidement, c’est devenu une belle communauté tissée serrée où les membres échangent entre eux, s’encouragent, se posent des questions, etc.

L’abonnement d’un an coûte 377$ avant les taxes, et comprend une période d’essai de 14 jours. Si jamais on ne trouve rien qui nous accroche, on se désinscrit sans frais avant la date limite.

Si on décide de renouveler son abonnement après un an, on ne paye que le tiers du prix régulier. Ça fait changement des gyms conventionnels qui nous augmentent annuellement!

