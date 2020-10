Terminé les courriels, Vimeo vous propose plutôt de communiquer via vidéo

Envie de faire passer votre communication à un niveau supérieur? Vimeo propose une extension gratuite pour le navigateur Google Chrome qui permet de facilement d’enregistrer et de partager son écran, sa voix, son visage ou plusieurs choses à la fois via un lien privé.

C’est une fonction particulièrement intéressante en situation de télétravail, puisqu’elle permet de transmettre des informations à l’oral comme on le ferait lors d’une présentation en réunion, mais en étant préenregistré à distance.

En plus, quand ça fait longtemps qu’on travaille de la maison, on peut avoir tendance à oublier que c’est avec nos collègues avec qui on est en communication. Se voir et se parler, une fois de temps en temps, ça redonne du pep à l’esprit d’équipe.

Vimeo Record est vraiment simple à configurer et à utiliser.

Configurer son écran en quelques clics à peine

Vimeo Recorder se télécharge directement à partir du Chrome Web Store, et en quelques clics seulement, il est prêt à être utilisé.

Il permet de se filmer avec sa webcam, d’enregistrer notre écran ou encor de combiner les deux. Une fois terminé, on le partage à nos collègues et amis avec un lien privé.

Toutes les vidéos que l’on capture sont également automatiquement enregistrées sur Vimeo, donc c’est pratique de se créer un compte pour avoir une vue d’ensemble sur tous nos enregistrements récents.

En revanche, les gens avec qui on partage les vidéos n’ont pas nécessairement besoin de compte pour les visionner. Certaines fonctions l’obligent, comme celle de laisser des commentaires.

Encore plus d’options en s’abonnant

Bien que la base de l’application soit complètement gratuite, on y offre aussi une foule d’options hyper pratiques moyennant un abonnement mensuel facturé annuellement.

Il y a quatre types d’abonnement qui comprennent plus ou moins d’inclusions selon nos préférences et nos besoins : Plus, Pro, Business et Premium. Elles varient entre 9 et 95$ par mois.

Cette mise à niveau permet entre autres d’avoir accès à des outils comme :

Autoriser seulement certaines personnes à regarder une vidéo.

Recevoir des analyses complètes sur l’engagement des spectateurs.

Consulter la performance avec un accès à Google Analytics.

Faire des projets d’équipe privés.

Personnaliser les sites de présentations.

Tous les abonnements peuvent être essayés sans aucun risque pour 30 jours. Si le forfait ne convient pas, il est intégralement remboursé si la demande est faire avant la fin de la période de résiliation.

