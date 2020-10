Le routeur idéal pour les gamers et les familles avec de nombreux appareils

Avec son routeur pour gamers Archer AX11000, TP-Link offre une expérience summum pour notre réseau internet Wi-Fi à la maison. Ce dernier offre une incroyable rapidité, est simple à configurer et offre même un contrôle parental et une surveillance des contenus malveillants.

Non, un routeur ce n’est pas sexy et en faire l’achat semble à première vue inutile, puisque notre fournisseur internet nous en prête un avec notre forfait.

Seulement, le routeur qu’on nous prête n’est pas nécessairement adéquat pour l’utilisation de notre foyer.

Que l’on soit quelqu’un qui joue beaucoup à des jeux en ligne ou une famille de 4-5 personnes où chacun se connecte avec 2-3 appareils à la fois ça se peut qu’il en arrache. Si chacun a un téléphone, une tablette, un ordinateur, puis ajoutez la télévision intelligente du salon, les objets domotiques, etc.

Bref, c’est beaucoup demandé parfois à son routeur qui peine à livrer la marchandise.

C’est pourquoi opter pour son propre routeur avec de nombreuses antennes et une meilleure répartition de notre réseau peut s’avérer bien pratique. Surtout si celui-ci ajoute un contrôle parental et peut protéger nos appareils des virus et logiciels malveillants.

Le routeur Archer AX11000 offre des vitesses de téléchargement ultrarapide.

Maximiser la vitesse de sa connexion internet

Le routeur Archer AX11000 est la dernière version du routeur de jeu de TP-Link. Il nous permet de maximiser la vitesse de notre forfait internet, particulièrement pour les abonnements dépassant les 500 Mb/s.

Ce nouveau modèle offre des vitesses de téléchargement jusqu’à 10756 Mb/s, bref plus de 10Go à la seconde! Aucun forfait n’existe cependant pour cette vitesse et même si l’on a un abonnement de 1Go/s il faut être dans des conditions de réseau optimales, ce qui n’est pas toujours le cas avec nos fournisseurs d’internet.

N’empêche, dans nos tests avec un forfait internet justement de 1Go/s, nous avons atteint des vitesses de téléchargement jusqu’à 658 Mb/s et de téléversement à 57, Mb/s, ce qui demeure fort impressionnant.

Cette grande vitesse fait en sorte qu’on n’a aucune latence lorsqu’on joue à des jeux notamment.

Sans compter qu’avec ces 12 antennes et 8 ports LAN on s’assure d’une répartition supérieure de notre réseau qui permet sans soucis de connecter plusieurs appareils à la fois sans avoir de ralentissement.

Connectez plusieurs appareils à la fois et tirez pleinement profit de votre réseau Wi-Fi avec l’AX11000.

Répartissez et contrôlez votre réseau Wi-Fi

Le routeur Archer AX11000 se configure facilement à travers l’application mobile Tether de TP-Link.

Essentiellement, on débranche l’alimentation de notre modem, on connecte le modem au routeur, on alimente le routeur et on se laisse guider étape par étape par l’application.

On configure alors 3 réseaux distincts, un réseau 2,4 Ghz, puis deux réseaux 5 Ghz. Le premier offre une plus vaste étendue et une meilleure stabilité, alors que les deux autres sont de plus courte portée, mais maximise la vitesse.

On nomme notre réseau, on configure les mots de passe et le tour est joué! On peut même lui donner un nom niaiseux comme celui donné par notre rédacteur en chef.

Il ne reste qu’à y connecter tous nos appareils sur notre réseau. On peut à ce moment voir à partir de l’application tous les appareils connectés et la quantité de données qu’ils utilisent.

Cette visualisation et identification des appareils est particulièrement pratique pour le contrôle parental et le contrôle des menaces. Mais c’est aussi pratique pour déterminer quels appareils ont la priorité sur le réseau pour minimiser le plus possible les latences, que ce soit en jouant ou en effectuant du télétravail.

Toutes les configurations de l’AX11000 se font dans l’application mobile Tether de TP-Link.

Donnez et coupez l’accès Wi-Fi à votre guise aux appareils

Parlons-en justement du contrôle parental et des fonctions de sécurité. Encore une fois, tout se configure aisément via l’application mobile.

Pour le contrôle parental, on peut créer un profil pour chacun de nos enfants. On y spécifie ce qu’ils ont droit ou pas le droit de consulter sur le web. Pornographie, violence, réseaux sociaux, jeux, etc. S’ils tentent d’y accéder, ils tombent sur une page de TP-Link qui mentionne que le contenu est bloqué.

On peut également déterminer des plages horaires. De quoi couper net sec l’accès internet de leurs ordinateur, téléphone ou console de jeu au moment où on l’a déterminé.

Enfin, le routeur est également muni d’un antivirus intégré. En collaboration avec Trend Micro, ce dernier filtre les contenus malveillants, prévient les intrusions et les attaques externes et peut mettre en quarantaine un appareil qui serait infecté.

Configurez le contrôle parental et l’antivirus du Archer AX11000 à partir de l’application mobile Tether.

Un routeur haute-performance, mais à haut prix

Tout ceci est bien beau, mais il y a évidemment un prix à toutes ces belles fonctionnalités. On parle quand même d’un routeur à 550$, donc oui c’est cher.

D’autant plus, qu’à moins d’avoir une méga bombe comme ordinateur de jeu, pratiquement aucun appareil n’est en mesure de télécharger à des vitesses de plus de 1Go/s.

Cependant, on peut être avant-gardiste puisqu’avec les nouvelles consoles de jeux PS5 et Xbox Series X et les nouveaux ordinateurs, ces vitesses de téléchargement sont décuplées et on peut davantage en profiter à ce moment.

Le routeur Archer AX11000 s’adresse donc aux personnes désireuses de maximiser leur réseau internet tout en se disant que dans un avenir rapproché ils disposeront d’appareils en mesure d’en tirer le plein profit.

Pour ceux qui voudraient profiter de l’ensemble de ces fonctions, mais à une vitesse inférieure et un prix inférieur, il y a toujours la possibilité d’opter pour l’Archer C5400X qui lui est vendu dans les eaux de 350$.

En savoir plus sur le routeur Archer AX11000 de TP-Link

Acheter en ligne le routeur Archer AX11000 de TP-Link

Acheter en ligne le routeur Archer C5400X de TP-Link