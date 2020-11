Le développeur québécois de jeux vidéo Tribute Games inaugure son nouveau département d’édition. Par le fait même, il annonce une première signature, celle du jeu Steel Assault par le développeur américain Zenovia.

Jean-François Major, président de Tribute Games avec qui j’ai eu la chance de faire une entrevue récemment concernant leur tout nouveau jeu Panzer Paladin, a annoncé fièrement qu’après près de 10 ans de travail dans la création, le développement et la distribution de jeux originaux entièrement créés chez eux, qu’il était le moment de partager leur savoir et leur expertise avec d’autres entreprises de création.

«Nous travaillerons en équipe avec nos partenaires afin de partager notre passion et notre amour des jeux à l’esthétique rétro. Nous sommes fiers de débuter cette nouvelle aventure avec l’équipe de Zenovia et leur nouveauté très attendue», dit-il.

C’est Éric Lafontaine, qui était jusqu’ici à la direction du marketing de l’entreprise, qui prendra les reines de ce nouveau département, conjointement avec le président Jean-François Major. La supervision de la prospection, de la gestion des titres en distribution, l’édition et la mise en marché des projets seront dans son nouveau mandat.

Steel Assault est le premier jeu créé par l’entreprise Zenovia, un petit studio indépendant new-yorkais mis sur pied par Sri Kankanahalli. Le jeu est en développement depuis maintenant six ans et est actuellement dans les dernières étapes de polissage sous l’œil attentif de Tribute Games.

À propos de Tribute Games

Tribute Games est un studio montréalais de création qui conçoit des jeux vidéo orientés sur le «pixel art» et le design classique des années 80 et 90, parfois avec une touche moderne. L’équipe est passionnée de leur travail et leur inspiration vient notamment de jeux issus de l’ère 8-bit et 16-bit. Tribute Games a été fondé par deux anciens employés d’Ubisoft, Jonathan Lavigne et Jean-François Major, qui ont tous deux entre autres travaillé sur TMNT pour Gameboy Advance ainsi que Scott Pilgrim vs The World.