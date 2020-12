L’imprimante tout-en-un parfaite pour votre petite famille

L’imprimante ENVY 6055 de HP est tout indiquée pour le quotidien de tous les membres de votre famille alors qu’elle imprime, copie et numérise toutes sortes de documents, des travaux scolaires aux photos, grâce à son application mobile.

La solution de HP, c’est de proposer une imprimante qui se configure et se connecte sur n’importe quel appareil grâce à son application compatible et sa connexion automatique au Wi-Fi.

C’est via l’application mobile ou pour ordinateur qu’on retrouve les configurations et qu’on imprime.

Imprimer, numériser et copier de n’importe où

L’imprimante ENVY 6055 de HP est conçue pour que n’importe quel membre de la famille puisse imprimer à partir de son téléphone cellulaire, sa tablette ou son ordinateur, peu importe où il se trouve.

D’abord, on procède à la configuration de son appareil via l’application mobile pour iOS et Android ou encore via celle pour l’ordinateur. C’est vraiment très facile et prend quelques minutes à peine.

On retrouve toutes les fonctions de l’imprimante à travers l’application mobile. On peut notamment imprimer nos photos et documents ou encore lancer une numérisation via la caméra de notre téléphone intelligent.

L’imprimante, elle, est connectée à notre réseau Wi-Fi de manière « auto-réparatrice ». Ça signifie que l’imprimante détecte plus rapidement les problèmes de connectivité qui pourraient advenir histoire d’éviter de nous déconnecter.

L’imprimante a une allure classique, sans panneau de contrôle disgracieux.

Les avantages des imprimantes HP

Outre son application mobile efficace et son design classique, l’imprimante ENVY 6055 de HP permet de s’abonner au programme Instant Ink de HP qui commande automatiquement de nouvelles cartouches quand notre niveau est bas.

D’ailleurs, au niveau de l’économie, elle peut imprimer entre 100 et 240 pages selon la taille de la cartouche qu’on choisit, et si on choisit la couleur ou le noir et blanc.

Les délais d’impression recto verso sont plus que raisonnables : jusqu’à 10 pages par minute en noir et jusqu’à 7 en ce qui concerne la couleur.

On peut se procurer la ENVY 6055 en ligne pour à peine plus que 150$, et le prix des cartouches d’encre varie entre 16 et 25$, tout dépendant.

En savoir plus et acheter en ligne une imprimante ENVY 6055 de HP

Laissez votre imprimante commander des cartouches d’encre à votre place

