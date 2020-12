Plus de puissance et d’autonomie pour les ordinateurs portables munis d’Intel Core 11

Intel entend maintenir sa place au sommet des processeurs pour ordinateurs, et plus particulièrement pour les ordinateurs portables et ultras portables, avec la 11e génération d’Intel Core. Cette nouvelle version offre plus de rapidité, d’autonomie de batterie, la recharge rapide et des performances accrues pour les jeux vidéo et la création de contenu.

De plus en plus de gens se tournent vers des ordinateurs portables et précisément des ultraportables lorsque vient le temps de magasiner pour un nouvel ordinateur.

Ce choix est logique, alors qu’on est de plus en plus en mouvement. Que ce soit pour le travail ou à l’intérieur même de notre maison. Ces ordinateurs sont de plus en plus minces et légers ce qui est pratique pour les trimbaler à gauche et à droite.

Mais avouons cependant que le commun des mortels ne porte pas vraiment attention au processeur qui fait rouler leur ordinateur et qu’on regarde plus ou moins cela lorsqu’on cherche à s’acheter un ordinateur.

Ceci est certainement appelé à changer, alors qu’on ne veut pas pour autant faire de sacrifice sur les performances avec ce type d’ordinateur.

Les gens de chez Intel l’ont bien compris et veulent que l’on retienne leur 11e génération de processeur Intel Core comme étant la crème pour les portables.

Intel poursuit ses innovations avec sa 11e génération de processeur Intel Core.

Un processeur qui rend l’ordinateur ultra rapide

Les gens de chez Intel nous ont acheminé un ordinateur ultraportable pour que l’on puisse voir de nous-mêmes ce que leur nouveau processeur a dans le ventre.

Pour les curieux qui veulent savoir, il s’agit d’un HP Envy 13 pouces avec Intel Core 11 i5 Evo et 8 Gb de RAM. Nous reviendrons plus loin sur la spécification Evo.

Premier constat, l’ordinateur est rapide à souhait. Ça se remarque dès que l’on ouvre l’ordinateur qu’il soit complètement éteint ou simplement fermé. Dans le cas de l’ordinateur éteint, celui-ci ne prend qu’à peine 5 secondes à s’ouvrir complètement, alors que si on le referme simplement sur soi-même et qu’on l’ouvre ce dernier ce réveil instantanément.

Notre modèle d’ordinateur n’offrait pas la reconnaissance faciale Windows Hello, mais le lecteur d’empreinte n’avait aucun délai pour déverrouiller l’ordinateur, ce qui est vraisemblablement le cas aussi pour Windows Hello.

La rapidité du processeur se démarque également au niveau de l’internet, plus précisément si l’on a un routeur offrant la technologie Wifi 6, puisque la 11e génération d’Intel supporte cette dernière innovation.

Cela nous permet donc de télécharger plus rapidement nos fichiers, ouvrir plus rapidement les sites web et offre une meilleure stabilité lorsqu’on joue en ligne ou que l’on fait des appels vidéo à la Zoom par exemple.

Parlant d’appels vidéo, cette nouvelle génération de processeur permet, grâce à son intelligence artificielle, de déceler les sons ambiants qui peuvent nuire à la qualité audio. Ce dernier est donc en mesure de les identifier et les éliminer pour que nos interlocuteurs n’entendent que nous.

On peut profiter d’une meilleure qualité d’appel vidéo avec Intel Core 11e génération.

Plus de puissance pour les jeux et la création de contenu

Forcément, quand on parle de processeur c’est surtout au niveau des performances que ça se joue alors que ça demeure en quelque sorte le moteur de notre ordinateur.

Une nouvelle génération de processeur permet ainsi de rehausser les performances ce qui est notamment appréciable si l’on aime jouer à des jeux vidéo ou créer du contenu.

Dans le cas de cette 11e génération d’Intel Core, la différence est particulièrement notable pour la retouche de photo et le montage vidéo.

Que l’on utilise par exemple Photoshop ou Premier, tout est beaucoup plus rapide quand vient le temps de faire nos créations.

C’est sans compter par ailleurs que cette nouvelle génération supporte à présent le Dolby Vision pour ceux qui travaillent sur des projets de plus grande envergure.

Intel Core 11 offre plus de performance et de puissance aux créateurs de contenus.

On retrouve par ailleurs la compatibilité avec la connectivité Thunderbolt 4 pour un transfert ultra rapide vers nos périphériques et la possibilité de supporter quatre moniteurs 4K à la fois ou un moniteur 8K HDR.

Au niveau des jeux vidéo, la machine que nous avions entre les mains n’était pas la plus adaptée à cet effet, alors qu’on est loin des ordinateurs de jeu de Razer ou MSI par exemple. Ce ne serait donc pas juste d’évaluer les performances avec cet ordinateur précis.

Il reste qu’Intel promet jusqu’à 2 fois plus de performance que sur la 10e génération et que cette 11e génération est aussi 2 fois plus rapide pour jouer et diffuser en streaming son contenu en même temps. Ceci est rendu possible grâce à l’unité graphique Intel Iris 10e génération.

Intel Evo pour une efficacité et une autonomie maximale

Nous parlions précédemment de la notion d’Intel Evo avec l’ordinateur que nous avons reçu. Il s’agit d’une certification permettant de distinguer les ordinateurs portables les plus performants sous Intel Core 11e génération.

20 ordinateurs ont pour l’instant reçu cette certification en 2020.

Intel Evo certifie que l’on a un ordinateur portable des plus performants sous Intel Core 11.

Essentiellement, la mention Evo certifie que l’ordinateur portable offre notamment une autonomie de batterie supérieure à 9 heures et une recharge rapide permettant d’obtenir 4 heures d’autonomie en moins de 30 minutes.

Bref, ces ordinateurs sont encore une fois pensés pour les personnes actives et qui veulent aisément faire une journée complète de travail sur une seule charge.

Des centaines d’ordinateurs sous Intel Core 11

Cette 11e génération de processeur Intel fait tranquillement son chemin sur les ordinateurs de plusieurs fabricants.

Plus de 150 appareils munis du dernier processeur Intel sont attendus chez de gros joueurs comme:

Acer

Asus

Dell

Dynabook

HP

Lenovo

LG

MSI

Razer

Samsung

Bref, si l’on regarde pour se procurer un ordinateur portable, ça vaut le coup de porter attention à la génération du processeur!

En savoir plus sur Intel Core de 11e génération