Google sort 6 nouveautés Android juste à temps pour le temps des fêtes

Juste à temps pour le temps des fêtes, Android ajoute des fonctionnalités à son système d’exploitation, incluant de nouveaux emojis, plus de fonctions audio et l’amélioration de ses services de navigation.

Avec la pandémie de covid-19, nos vies ont changé, et les célébrations des fêtes aussi. Malgré tout, ça reste une période stressante pour plusieurs.

L’équipe de chez Google a donc redoublé d’efforts pour que ses 6 récentes mises à jour, bien qu’elles ne soient pas majeures, permettent de faciliter cette occasion.

Le nombre de combinaisons de la fonction Emoji Kitchen a largement augmenté!

Des nouveaux moyens originaux de garder contact

Si on ne peut pas se voir à Noël, on peut certainement s’écrire! Pour agrémenter nos conversations, Google a fait passer le nombre de combinaison possible des Emoji Kitchen d’une centaine à plus de 14000.

La fonction, qui nous permet de jumeler des éléments d’emojis existants pour en créer de nouveaux, peut maintenant être déclenchée en appuyant sur deux emoji pour voir les combinaisons suggérées ou en appuyer deux fois sur un emoji pour des émotions plus intenses.

Les nouvelles combinaisons sont déjà disponibles sur la version bêta du Gboard, mais devraient arriver sur les versions 6 à 11 d’Android d’ici les prochaines semaines.

Si jamais vous avez la chance d’être rassemblé avec vos proches et souhaitez vous partager vos applications du Play Store préférées, ça sera possible de le faire grâce à une mise à jour de la fonction « À proximité ».

Que ce soit pour se détendre ou pour mieux naviguer, les services audios d’Android s’améliorent.

Des fonctions audios pour la détente ou la navigation

Que vous ayez des difficultés motrices ou que vous préfériez simplement vous faire raconter des histoires, Android améliore ses fonctions audios juste à temps pour la période des fêtes.

D’un côté, la fonction « Voice Access » permet désormais de mieux contrôler son téléphone à l’aide de notre voix et de lui demander de réaliser des actions telles que : « ouvrir les photos », « appuyer sur rechercher », etc.

D’un niveau plus ludique, Google Play a collaboré avec différents éditeurs pour convertir plus de livres en version audio grâce à des narrateurs générés automatiquement.

Par contre, pour le moment, ceux-ci sont aux États-Unis et au Royaume-Uni uniquement et les livres concernées sont donc en anglais. En revanche, puisque l’idée est en branle, ça ne serait pas étonnant que l’idée se propage dans plusieurs autres pays et dans plusieurs autres langues.

La fonction « Trajet » de Google Maps facilite grandement les déplacements.

Google Maps et Android Auto pour mieux se déplacer

Du côté de Google Maps, on peut observer un tout nouvel onglet appelé « Trajet » dans le bas de l’application. Il permet d’enregistrer tous nos lieux les plus fréquemment visités comme l’école des enfants ou l’épicerie, pour y avoir accès plus vite que jamais.

On peut y voir les tendances de la circulation en direct, s’il y a des perturbations sur l’itinéraire ainsi qu’une heure d’arrivée plus précise que jamais que l’on soit à voiture ou en transport en commun.

Finalement, toujours dans le monde du transport, Google nous apprend que son service Android Auto étend son service à de nouveaux pays étendant désormais le compte à 36.

