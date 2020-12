Cette montre intelligente de sport est l’ultime entraineur à notre poignet

Polar propose avec sa montre intelligente multisport Vantage V2 l’ultime outil pour s’entrainer et faire de l’exercice sportif. Cette dernière offre une panoplie d’outils d’analyse pour soutirer le meilleur de nous-mêmes particulièrement si l’on fait de la course à pied, du vélo ou de la nage.

On retrouve plusieurs montres intelligentes ou bracelets d’activité sur le marché, mais ces derniers offrent des fonctions que l’on pourrait dire limitées. Limitée au niveau des données de nos entrainements.

C’est le constat que l’on fait instantanément lorsqu’on regarde les caractéristiques de la montre GPS multisport Vantage V2 de Polar.

Soyez prêt pour vos entrainements sportifs avec la montre Vantage V2 de Polar.

Des capteurs pour tout mesurer de nos entrainements

Soyons clair dès le départ, la Vantage V2 de Polar s’adresse particulièrement aux personnes qui s’entrainent à un haut niveau, car à 689$ ce n’est pas la montre intelligente la plus accessible sur le marché.

Cette montre permet de monitorer plus de 130 sports, mais se spécialise surtout dans la course à pied, la natation, le vélo et les entrainements de musculation.

À travers les données que ses capteurs collectent, on est en mesure de voir une panoplie d’informations. Évidemment notre fréquence cardiaque, notre consommation maximale d’oxygène VO2 Max, mais aussi le niveau d’effort et d’intensité dans nos entrainements.

Muni d’un GPS, d’une boussole et d’un altimètre intégrés, on peut suivre un parcours que l’on a préalablement défini et avoir des données précises de nos performances en montées ou en descentes.

Pour ce qui est de la natation, la montre peut détecter notre style de nage et les mouvements de nos bras histoire de nous donner des détails sur notre technique.

La montre Polar Vantage V2 nous permet d’avoir les données de nos entrainements au poignet.

Des conseils pour mieux s’entrainer et mieux récupérer

Là où se démarque particulièrement Polar, c’est dans les rapports détaillés qu’il nous offre. Rapports que l’on peut voir à travers la montre, l’application mobile ou sur notre ordinateur.

La fonction Training Load Pro nous permet entre autres d’avoir un aperçu de nos entrainements et de voir la charge de ceux-ci sur notre système cardiovasculaire et musculosquelettique.

On peut donc savoir jusqu’à quel point nos muscles ont été sollicités durant un entrainement et avec ces données, la Vantage V2 peut nous mentionner combien de temps nous devrions récupérer avant de reprendre un autre entrainement.

À travers notre compte Polar, on peut retrouver l’ensemble de nos données d’entrainements avec la Vantage V2.

La montre peut également nous afficher les différentes sources d’énergie que l’on a brulées durant nos entrainements et l’on peut programmer des rappels pour s’hydrater ou prendre des glucides histoire d’avoir l’énergie nécessaire pour continuer l’entrainement.

Les fonctionnalités intelligentes de la Vantage V2

Au niveau des fonctionnalités de montre intelligente, la Vantage V2 offre moins d’options que des montres comme l’Apple Watch par exemple. Mais c’est normal, puisque son expertise n’est pas là.

Toujours est-il que l’on peut recevoir les notifications de notre téléphone intelligent, mais c’est tout ou rien. On ne peut pas choisir quelles notifications d’application précise on veut avoir, ce qui peut devenir un brin fatiguant.

Ensuite, on peut contrôler la musique provenant de notre téléphone Android ou iPhone.

Et enfin, on retrouve un capteur de sommeil qui nous permet de voir nos phases de sommeils et voir si l’on a bien récupéré durant la nuit.

Au niveau de l’autonomie de la batterie, on parle d’environ 40 heures d’entrainement en continu ou 100 heures au maximum si l’on s’entraine un peu moins et que l’on active des fonctions d’autonomie de batterie.

Une montre pour les athlètes

La Vantage V2 de Polar est donc un véritable outil de pointe pour les athlètes amateurs ou les sportifs de haut niveau.

Cette dernière est dispendieuse à 689$ et s’adresse encore une fois aux personnes qui sont sérieuses dans leurs entrainements.

Pour encore plus de précision sur nos données biométriques, on peut également se procurer un capteur de fréquence cardiaque que l’on place sur notre poitrine.

En savoir plus sur la montre Polar Vantage V2

Acheter une montre Polar Vantage V2 en ligne

