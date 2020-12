Rechargez jusqu’à 3 appareils en même temps avec la station Unravel AW+

Amateurs de recharge sans fil Qi, découvrez la station sans fil Unravel AW+ de la compagnie Ampere. Elle permet de recharger rapidement un téléphone intelligent iPhone ou Android, une Apple Watch et des écouteurs de style AirPods en même temps sur la même station.

Il existe de nombreuses options de recharge sans fil sur le marché. Apple a d’ailleurs déjà eu l’idée d’un tel produit qu’il voulait baptiser le AirPower, mais la multinationale a abandonné le projet et ce dernier n’aura jamais vu le jour. Cette station aurait permis de charger trois appareils à la fois.

Ampere, de son côté, a bien aimé l’idée et propose aujourd’hui une station de recharge rapide et sans fil qui fonctionne peu importe où on se trouve, à condition bien sûr d’avoir de l’électricité.

La station Unravel AW+ permet de recharger un appareil dans différentes positions.

Puissance, polyvalence et portabilité

Le but de la station de recharge, c’est qu’elle s’exécute rapidement. Pour se faire, Ampere les a munis de deux puissantes bobines de charge sans fil de 10 W.

Pour vous donner une idée, charger une Apple Watch de 0 à 100% prend en moyenne 2h30 avec un adaptateur PD 60 W. La station peut aussi être achetée avec un adaptateur PD 30 W, mais évidemment, ses exploits s’en voient un peu réduits.

La particularité d’Unravel, c’est que le petit tapis est fait de charnières, ce qui permet de le plier dans trois positions selon les appareils que l’on veut charger :

À plat, pour recharger plusieurs appareils à la fois.

En triangle, la position parfaite pour faire un appel Facetime.

Plié et déjà prêt à être rangé quand il est temps de partir.

Par contre, c’est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une batterie portable. Le Unravel doit en tout temps être branché à l’électricité, soit à une prise conventionnelle ou à un ordinateur via un port USB-C, pour fonctionner.

La station Unravel AW+ vient avec un adaptateur et un étui de transport.

Un peu lourd pour voyager

Si Ampere dit que sa station Unravel AW+ est parfaite pour voyager et à amener partout avec nous, il faut dire qu’elle est loin d’être légère.

Si vous partez avec une grosse valise, on peut la glisser à l’intérieur et ne pas sans soucier, spécialement grâce à son étui de transport solide.

Cependant, ça peut vite devenir une problématique pour ceux qui voyagent léger ou qui l’amènent dans un petit sac pour en faire une utilisation quotidienne.

Niveau prix, on parle quand même d’un investissement qui varie entre 150 et 220$ selon l’option de puissance de l’adaptateur, si on a besoin de prises de voyage, etc.

Heureusement, tout est inclus avec la station de recharge, le guide de l’utilisateur, l’adaptateur ainsi que l’étui de transport. Cependant, l’étui est étrangement livré après avoir appliqué un coupon que l’on obtient avec la station.

