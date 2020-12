Reconnaissez instantanément les faux concours sur Facebook

Un nouveau concours devient viral sur Facebook? On fait miroiter un nouveau VR, une maison mobile ou un campeur de luxe? Méfiez-vous, alors qu’il y a de fortes chances que ce soit un faux concours.

Les concours sont une belle façon d’avoir de la visibilité sur Facebook. Moi-même j’utilise Facebook pour promouvoir mes concours. Seulement, il y a des règles à suivre sur la plateforme et certaines personnes mal intentionnées peuvent utiliser les concours comme des pièges.

Sachant que l’appât du gain est très fort chez certains, ces personnes peuvent aisément créer de faux concours menant à des liens malveillants et ainsi récolter de précieuses informations sur nous et nos appareils.

Des exemples de faux concours Facebook

Pour ceux qui n’ont aucune idée des concours auxquels je fais référence, voici certains exemples de concours qui sont devenus viraux sur Facebook.

Pour notre anniversaire, nous avons décidé de vous faire un cadeau! C’est pourquoi 5 fans ont la chance de gagner l’un des cinq RV Campeur Van! C’est si facile:

– J’aime et partager cette publication

– Commentez avec votre nom

– Inscrivez-vous ici pour avoir la chance de gagner => https://registrarse.sorteos-semanales.win/ Le tirage au sort sur notre site dure jusqu’au Dimanche 26.08.2018, 20h00. Bonne chance !

Pour célébrer l’ouverture de notre magazin en ligne nous offrons une magnifique tiny house! Pour participé vous devez:

– J’aime et partager ce post

– Commenter ‘Merci’

– Aimer notre page fan Le tirage au sort sur notre page fan dure jusqu’au Dimanche 09.09.2018, 20h00.

Bonne chance a tous!

Cette Vendredi nous donnons trois Luxury Campeur Van! C’est pourquoi 3 fans ont la chance de gagner l’un des trois Luxury Campeur Van! C’est si facile:

– J’aime et partager cette publication

– Commentez avec votre nom

– Soyez fan de notre fanpage Les gagnants sont annoncés Vendredi 7 septembre dans une vidéo en direct. Bonne chance !

Les indices à regarder sur les concours Facebook

Il y a plusieurs indices dans ces publications qui nous indiquent que le concours n’est en fin de compte peut-être juste qu’une arnaque.

Le premier indice est le fait de nous demander d’aimer la publication, de la partager et d’y insérer notre nom dans les commentaires. Ceci est proscrit des règles des concours sur Facebook, alors que la plateforme interdit d’obliger les participants à faire ces démarches pour pouvoir remporter le prix.

Également, toutes ces actions n’ont pour but que de propager la publication aux plus de gens possibles et donc potentiellement faire plus de victimes.

Le deuxième indice se trouve au niveau des compagnies elles-mêmes. Dans ce type de concours ils disent souvent fêter leur anniversaire et que c’est pour cette raison qu’ils font tirer ces incroyables prix. Or, si on clique sur leur nom pour voir leur page Facebook, on se rend compte que la page a été créée il y a quelques jours. Également, il n’y a généralement qu’une seule publication (le concours), il n’y a aucun lien vers leur site web ni leurs coordonnées. Bref, niveau visibilité de l’entreprise c’est un gros 0. C’est sans compter que ces compagnies ne sortent dans aucune recherche Google. Ça sent alors la fausse entreprise à plein nez.

Un troisième indice se trouve assez facilement quand on lit les publications, alors que ces faux concours comportent souvent des fautes d’orthographe flagrantes. Vous écrivez magasin avec un z vous? La nouvelle orthographe n’est pas rendue aussi disjonctée que ça!

Enfin, le quatrième indice est lorsqu’on décide de participer au concours. Après avoir cliqué sur le lien dans la publication, les pages qui nous sont présentées ne nous mènent jamais à un formulaire d’inscription. Après avoir cliqué trois fois sur Débuter, je suis tombé sur trois pages différentes. Et on va se le dire, ce sont des pages de »scrap ».

C’est en cliquant sur les liens de ces pages que l’on risque alors d’infecter notre machine avec des cochonneries que personne ne veut.

Vous me voyez certainement venir depuis le début, mais tous ces signaux nous indiquent qu’il s’agit de faux concours. En plus, en mettant une date relativement proche cela ne fait que tenter de mettre de la pression sur les gens pour »participer » rapidement.

En conclusion, éloignez-vous de ce genre de concours et n’interagissez pas avec ceux-ci. Prenez toutefois note des petites choses à vérifier que j’ai mentionnées, alors que cela vous permettra de déceler rapidement les prochaines publications de ce genre. Vous pouvez également consulter mes trucs pour déceler les faux courriels ou les faux messages textes.

Quoi faire si on a participé à un faux concours Facebook?

Pour ceux qui ont cliqué, vous pouvez faire 2 choses. Premièrement ne plus aimer/suivre ces pages Facebook et vous assurer de faire un beau scan de votre antivirus pour s’assurer que vous n’avez pas eu une merde à travers les clics douteux que vous avez visités. Si jamais vous vous cherchez un bon antivirus, mes recommandations de bons antivirus sont ici.