Dormez mieux grâce à cette lampe-veilleuse qui simule la lumière du soleil

Découvrez la lampe-veilleuse et réveil-matin SmartSleep qui améliore notre sommeil et qui augmente notre énergie au quotidien grâce à la luminothérapie.

Avec nos hivers froids et sombres, on ressent rapidement les effets d’un manque de soleil sur notre moral et notre énergie quotidienne. Sans parler du fait que ce n’est pas très motivant de se réveiller comme il fait toujours noir lorsqu’on se lève!

La SmartSleep, une lampe-veilleuse doublée d’un réveil-matin, nous permet heureusement de nous endormir rapidement et de nous réveiller en pleine forme grâce à une simulation du soleil.

Relaxer grâce à la luminothérapie

La lampe SmartSleep est polyvalente. Elle est tactile, elle sert de veilleuse la nuit, on peut tout ajuster selon nos préférences et on peut l’utiliser autant pour dormir que pour méditer.

Pour aider à nous endormir et à nous réveiller, cette veilleuse imite les levers et les couchers de soleil. Elle imite non seulement son niveau de luminosité, mais aussi, ses teintes rosées et orangées afin de créer une atmosphère relaxante.

Cette simulation est vraiment le plus gros avantage de cette lampe, car notre corps se prépare plus facilement à s’endormir ou se réveiller. Notre inconscient a l’impression que c’est naturel et apprécie cette luminothérapie.

Nous pouvons choisir le niveau de la luminosité ainsi que la couleur de la lumière grâce à l’écran tactile.

Grâce à son capteur de lumière, la SmartSleep HF3650/60 s’adapte automatiquement selon l’éclairage de la pièce. Nous pouvons donc régler la luminosité selon nos préférences en choisissant parmi l’une des sept intensités de lumière.

Nous pouvons choisir entre notre musique personnelle, la radio FM ou des sons de nature pour nous réveiller en douceur le matin.

L’option de respiration guidée par la lumière est bien pour faire le vide avant de s’endormir, mais également pour des séances de yoga ou de relaxation.

D’autres fonctions pratiques de la SmartSleep

D’autres fonctionnalités font que la SmartSleep est utile au quotidien. Pour commencer, lorsque l’alarme sonne, nous n’avons qu’à toucher le dessus de la lampe pour faire un rappel d’alarme 9 minutes plus tard. La fonction parfaite pour ceux qui « snooze ».

En cas de panne d’électricité, une alarme de secours reste active pendant huit heures au besoin. Il ne faut tout simplement pas oublier de mettre une batterie, sinon ça ne fonctionnera pas.

Ensuite, l’écran tactile a été pensé de façon intuitive afin qu’elle reste simple à utiliser même à moitié endormi. Bien pratique lorsqu’on se réveille au milieu de la nuit!

On peut par ailleurs aussi configurer la lampe, les alarmes, les lumières et le bruit à travers l’application mobile pour Android et iOS.

L’imitation de coucher de soleil nous permet de préparer notre corps à s’endormir.

Enfin, une prise USB, pour recharger notre téléphone, se trouve à l’arrière de la veilleuse ainsi qu’une prise jack si l’on veut mettre de notre musique sur le haut-parleur.

Le modèle que nous avons essayé, le SmartSleep HF3650/60, se vend environ 200$ en ligne. D’autres modèles de SmartSleep sont également disponibles selon notre budget et nos besoins.

