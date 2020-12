Ce site identifie les liens et pièces jointes malveillants des courriels

Le site VirusTotal est une plateforme gratuite qui nous aide à identifier et les liens et pièces jointes malveillantes dans les courriels ou textos. L’analyse se fait à travers 70 bases de données d’antivirus bien connus.

Les courriels et les messages textes d’hameçonnage sont à la mode depuis plusieurs années et ils se multiplient de plus en plus.

Tous les motifs sont bons pour nous faire mordre, que ce soit une fausse carte cadeau Costco ou autres, un faux virement Interac, un paiement de Netflix qui n’a pas passé… Les pirates utilisent plusieurs grandes entreprises pour tenter de nous attraper.

Ceux-ci cachent leurs virus ou malwares dans une pièce jointe ou carrément avec un lien URL qui nous redirige sur un site pas fiable du tout.

Dans ces situations-là, le site VirusTotal peut s’avérer drôlement pratique pour avoir une meilleure idée sur le courriel ou message texte que l’on a reçu.

Le site virustotal.com analyse les liens et fichiers à travers 70 bases de données d’antivirus.

70 antivirus mis à contribution pour déceler la fraude

Il y a plusieurs indices pour déceler les courriels et messages textes d’hameçonnage. Seulement, si l’on veut en avoir le cœur un peu plus net, on peut simplement aller sur virustotal.com.

Un site web créé par Chronicle Security, une entreprise de cybersécurité et qui fait partie du giron de Google.

À l’aide des bases de données de 70 compagnies d’antivirus, le site va analyser le nom de domaine du lien et regarder s’il n’y a pas un code malveillant dans la pièce jointe. Certains sont plus connus que d’autres tels que Kaspersky, BitDefender et compagnie et d’autres sont plus marginaux.

Dans le cas d’une pièce jointe, il nous suffit de la glisser sur le site et de lancer l’analyse.

Dans le cas d’un hyperlien, on fait un clic droit sur celui-ci, puis on sélectionne: Copier le lien hypertexte et on le colle (Crtl + V ou clic droit et coller) sur le site dans l’onglet URL.

Virustotal.com nous avertit s’il y a un danger avec la pièce jointe ou l’URL dans le courriel.

Cependant, il ne faut pas pour autant baisser notre garde. Si l’arnaque vient d’être créée, les bases de données des antivirus ne sont pas nécessairement au courant et doivent être mises à jour pour les déceler.

N’empêche que le site peut nous donner un coup de pouce rapide quand on a un doute sur la véracité d’un courriel ou message texte que l’on a reçu et peut s’appliquer aussi à un site web que l’on trouve louche.

Visiter le site VirusTotal

Consulter notre kit antifraude sur fraudeweb.com