Ces chaises ergonomiques permettent de «gamer» pendant plusieurs heures

Découvrez les chaises de « gaming » ergonomiques, qui vous permettront de jouer sans vous fatiguer.

Si vous ou l’un de vos proches aimez jouer aux jeux vidéos sur une base régulièrement, vous savez sûrement que les « ’gamers » ont tendance à jouer longtemps. Très longtemps. Assez longtemps pour en avoir des courbatures s’ils restent trop longtemps dans la même position!

La compagnie Marvo a donc conçu des chaises ergonomiques afin d’accentuer le confort des joueurs. Ces chaises de « gaming » nous permettent de nous positionner confortablement, peu importe notre posture.

Confortable dans tous les détails

Quand on est confortablement assis, on peut jouer, ou même travailler plus longtemps, ceci est indéniable!

Avec un support lombaire et un coussin pour le cou intégré à la chaise, on évite les chances de se blesser à long terme. On évite également de créer des tensions inutiles au niveau du cou, ce qui empêche notre tête de se fatiguer pour rien.

Ce qui rend cette chaise de « gamer » aussi particulière, c’est l’angle de pivot du dossier.

On peut aller jusqu’à se coucher complètement, soit pour prendre une pause ou pour continuer à jouer en position coucher.

Les chaises de gaming Marvo permettent de se coucher si on le désire.

Ses coussins de mousse mémoire et le cuir qui les recouvre permettent également un confort inégalé.

Ceux-ci sont également conçus afin de supporter le corps sur tous ses points d’appui. Cela nous permet de rester stable pendant toute la durée de l’utilisation.

Plusieurs modèles de chaises, selon nos besoins

La compagnie Marvo a conçu une dizaine de chaises différentes, selon nos désirs.

Que ce soit la couleur, le niveau d’ergonomie ou le nombre d’ajustements, ils ont pensé à tous les besoins des passionnés de jeux vidéos, ou de tous ceux qui veulent être confortablement assis pendant plusieurs heures.

Certains joueurs gagnent leurs vies en jouant aux jeux vidéos, ils doivent donc être confortable pendant plusieurs heures.

Comme la plupart des chaises de bureau, la hauteur de ces chaises, ainsi que celle des appuie-bras, est facilement ajustable selon notre taille et nos besoins.

On peut également avoir des modèles qui tournent sur 360 degrés selon nos envies et notre utilisation.

Certains modèles sont également plus esthétiques et ont des lumières qui changent de couleurs sur le dossier de la chaise.

Les chaises de « gaming » Marvo sont offertes en magasin et leurs coûts varient selon le modèle choisi.

