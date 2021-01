Cet aspirateur Dyson nettoie rapidement notre maison ou appartement

Vous haïssiez passer l’aspirateur dans la maison ou dans votre appartement? Dyson a conçu un modèle de balayeuse sans fil qui nous permet de nettoyer rapidement et efficacement son domicile. Encore faut-il accepter d’y mettre le prix.

Il y a une corvée que plusieurs détestent certainement faire à la maison et c’est celle de passer l’aspirateur.

C’est plate, c’est bruyant et disons-le, des fois c’est ch**nt à faire. Surtout avec un aspirateur à fil où l’on doit constamment brancher et débrancher selon nos déplacements.

Depuis plusieurs années déjà, on voit les aspirateurs Dyson et on se demande: « Est-ce que ça vaut la peine? C’est-tu si efficace que ça? ».

On a mis la V11 Outsize de Dyson à l’essai pour en avoir le cœur net.

Un aspirateur qui en couvre large

L’aspirateur V11 Outsize de Dyson comme son nom le sous-entend est un modèle de balayeuse d’un format plus grand que le V11 régulier. Non seulement sa tête est plus large, mais son réservoir pour la poussière est aussi plus grand.

Ce grand format nous permet donc de nettoyer une plus grande surface à la fois et de nettoyer plusieurs pièces avant que l’on ait à vider le réservoir.

Moindrement que l’on a utilisé un séchoir Dyson dans des toilettes publiques par exemple, on connait l’efficacité de leurs produits.

On retrouve sans conteste cette même efficacité dans cet aspirateur qui a une grande puissance de succion. Avec cette puissance, on n’a pas besoin de repasser au même endroit pour être certains d’avoir bien tout aspiré.

La V11 Outsize de Dyson permet d’aspirer les débris sur une grande superficie.

Une balayeuse qui peut s’ajuster aux surfaces

Le V11 Outsize est aussi pratique puisqu’il est sans-fil. On retrouve deux batteries offrant chacune 60 minutes d’autonomie au maximum. Trois modes d’aspirations sont offerts via l’écran de l’aspirateur.

Le mode: Éco nous offre une autonomie de 60 minutes et offre une puissance régulière.

Le mode : Automatique quant à lui offre 30 minutes d’autonomie et offre une puissance qui s’ajuste aux différentes surfaces. Sur un tapis par exemple, l’aspirateur augmente son débit pour bien ramasser ce qui traine.

Enfin, le mode Boost lui est pour les débris plus coriaces comme des céréales par exemple et offre la pleine puissance d’aspiration. On peut utiliser ce mode pendant environ 15-20 minutes.

On retrouve trois modes d’aspirations sur la V11 Outsize de Dyson selon les débris que l’on doit ramasser.

Plusieurs accessoires pour nettoyer partout

Comme la majorité des aspirateurs sur le marché, on retrouve plusieurs accessoires nous permettant de nettoyer partout dans la maison.

Que ce soit un embout pour les coins restreints, une rallonge à tuyau ou des mini-brosses pour les différents endroits qu’on veut nettoyer.

En retirant le tuyau principal et en posant la mini-brosse à moteur, on peut par ailleurs se servir du V11 comme mini-aspirateur que ce soit pour la voiture ou d’autres endroits restreints de la maison.

Avec ses différents accessoires, le V11 de Dyson permet de nettoyer partout dans la maison.

Une solution dispendieuse et qui n’aime pas les sofas

Tout ceci est bien beau, mais on retrouve deux inconvénients à l’aspirateur V11 Outsize de Dyson.

Premièrement, l’emplacement de la batterie dans le manche rend ça très difficile de nettoyer sous un divan ou sous un lit, alors qu’on peine à trouver le bon angle pour aller nettoyer sous ses meubles.

Le second, c’est le prix. 1099$ pour un aspirateur, c’est vraiment très cher. Même le modèle régulier de l’aspirateur V11 à 899$ est très dispendieux.

Il faut soit vraiment haïr passer l’aspirateur et vouloir régler rapidement cette corvée rapidement ou à l’inverse vraiment aimer ça pour être prêt à débourser ce montant.

Pour ceux qui ont une grande maison, le V11 Outsize est une solution intéressante et efficace pour faire le ménage, mais pour ceux qui ont un appartement 5 ½ ou moins ça vaut peut-être moins la peine.

En savoir plus et acheter en ligne un aspirateur V11 Outsize de Dyson

Acheter un aspirateur Dyson V11 Outsize sur Amazon

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.