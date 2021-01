Maison intelligente: Un miroir intelligent montréalais dans le portrait

La « startup » montréalaise Hilo propose deux miroirs intelligents pour se greffer à notre maison intelligente. Les miroirs Hilo Light et Hilo XL intègrent respectivement une tablette Android de 13,5 pouces et 21,5 pouces. De quoi installer nos applications favorites.

Le monde de la maison intelligente est en pleine expansion et c’est le nouveau terrain de bataille de bien des entreprises technologiques.

Le monde des miroirs n’y échappe pas et on retrouve de plus en plus d’offres pour des miroirs intelligents.

Une petite entreprise montréalaise du nom de Hilo s’embarque dans cette aventure avec leurs miroirs qui sont munis d’une tablette Android pour y consulter nos applications favorites.

Suivez une recette à même votre miroir intelligent Hilo Light.

Hilo Light: le miroir intelligent pour la salle de bain

Le premier modèle de miroir intelligent de la jeunesse compagnie est le Hilo Light. Un miroir intelligent conçu particulièrement pour la cuisine ou la salle de bain par exemple.

D’un diamètre de 20 pouces, le Hilo Light est muni d’une tablette Android de 13.5 pouces roulant sur Android 5.1.

On peut donc y installer nos applications favorites telles que Facebook, YouTube, Spotify, Gmail, La Presse+ et toutes celles auxquelles on peut imaginer.

À même le miroir on peut donc regarder nos courriels tout en se brossant les dents ou regarder des tutoriels de maquillage, coiffure ou de rasage à même YouTube.

Les possibilités sont donc nombreuses!

Forcément, il faut par contre s’attendre à avoir quelques traces de doigts dans son miroir à force de tapoter nos applications…

Consultez le web sur le Hilo Light tout en vous brossant les dents!

Le Hilo Light peut également illuminer ses contours via l’application intégrée à même le miroir. On peut choisir selon 3 degrés de luminosité, ainsi que déterminer combien de temps la tablette doit rester ouverte.

Le miroir est également muni d’un détecteur de mouvement. Lorsqu’on se place devant le miroir, la tablette s’ouvre devant nous.

Enfin, le Hilo Light est résistant à l’eau et à l’humidité, donc pas de problème pour les douches chaudes.

Hilo XL: le miroir intelligent pour s’entrainer

Le second modèle de miroir intelligent est le Hilo X. Un miroir massif de 31,5 pouces de hauteur et de 23,5 pouces de large qui est muni d’une tablette Android de 21,5 pouces.

À l’image du Hilo Light, on peut y installer nos applications favorites.

On peut également y installer par exemple nos applications d’entrainements et de yoga afin de suivre des tutoriels durant nos entrainements.

Il est lui aussi muni d’un détecteur d’un mouvement et d’une résistance à l’eau.

Regardez un tutoriel de yoga ou d’entrainement sur le miroir intelligent Hilo XL.

Des miroirs intelligents dispendieux

Sans surprise, les miroirs intelligents Hilo Light et Hilo XL ne sont pas donnés et s’adressent particulièrement aux gros amateurs de technologies et de maison intelligente.

Le modèle Hilo Light se vend près de 1200$.

Le modèle Hilo XL lui est vendu à près de 2000$.

C’est cher, mais assurément ces miroirs auront de quoi faire réagir nos amis et membres de notre famille lorsqu’ils viendront nous rendre visite à la maison.

En savoir plus sur les miroirs intelligents Hilo