Covid-19: Comment calculer le rayon de 1 km permis pour promener son chien

CalcMaps est un outil web qui permet de connaître le rayon d’un cercle n’importe où sur Google Maps après qu’on y ait inscrit une adresse ou sélectionné un point en cliquant sur une carte.

Ça tombe bien, puisque même si le gouvernement du Québec a annoncé un couvre-feu sur la province entre 20h et 5h jusqu’au 8 février prochain, c’est toujours possible d’aller promener son chien à condition de respecter un rayon de 1 km de son domicile.

Si cette exception soulage les maîtres et leur toutou, encore faut-il être capable de calculer cette fameuse distance obligatoire à suivre pour éviter de recevoir l’amende extrêmement salée prévue qui peut aller jusqu’à 6000$.

En moins de 2 clics, on peut avoir le cœur net avant de sortir notre chien.

Deux clics et un zoom plus tard

Ce qu’offre CalcMaps, c’est un calculateur de rayon de carte, et rien de plus. Difficile de faire plus simple, mais parfois, c’est tout ce dont on a besoin pour avoir l’esprit tranquille.

Une fois sur le site web, on peut soit inscrire notre adresse et laisser Google Maps se repositionner, ou on peut zoomer manuellement et cliquer sur un point approximatif.

Puis, on n’a qu’à cliquer sur Rayon KM, puis sélectionner la distance qui nous convient, soit 1 km dans le cas précis du couvre-feu gouvernemental.

C’est aussi simple que ça! Un cercle s’affiche à l’écran et correspond à la distance à respecter. On peut agrandit la carte avec sa souris pour être vraiment très exact, mais sinon, ça donne une bonne idée de quelles rues ne pas dépasser.

Consulter le site web de CalcMaps