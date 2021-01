Les nouveautés des téléphones Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G et S21 Ultra 5G

La nouvelle gamme de téléphones Galaxy de Samsung débarque sur le marché en ce début 2021. Deux nouveaux modèles débarquent donc sur le marché soit le Galaxy S21, S21+ 5G et S21 5G Ultra. Deux appareils qui offrent toujours plus de puissance, un nouveau look et des nouveautés pour la capture de vidéos.

Habituellement lancé dans les eaux de février / mars, Samsung prend de l’avance avec ces nouveaux modèles de téléphone Galaxy.

Profitant de la semaine du CES 2021, l’entreprise sud-coréenne a présenté les nouveautés de ses Galaxy S21 5G, S21+ 5G et S21 Ultra 5G qui seront disponibles au Canada dès le 29 janvier 2021.

À première vue, ces nouveaux appareils ne semblent pas vouloir révolutionner la gamme, mais bien être une mise à jour surtout esthétique avec de nouvelles fonctionnalités pour la vidéo et les photos.

Les caractéristiques des téléphones Galaxy S21 et S21+ 5G

Comme tout nouveaux téléphones, les Galaxy S21 5G et S21+ 5G offriront plus de puissance pour exécuter plus rapidement et efficacement nos différentes actions. Ces derniers seront par ailleurs munis de la puce Snapdragon 888.

Samsung a également apporté des modifications quant au look de l’appareil avec un nouveau boîter pour les caméras qui se fond mieux sur le cadre même de l’appareil.

Le Galaxy S21 5G propose un écran de 6,2 pouces, alors que le S21+ 5G lui a un écran de 6,7 pouces.

Les Samsung Galaxy S21 5G et S21+ 5G seront offerts en rose, blanc, gris et violet.

Les deux modèles sont munis d’un écran bord à bord dynamique AMOLED 2X Infinty-0 avec un taux de rafraichissement de 120Hz qui apporte une superbe fluidité lorsqu’on navigue sur le web, regarde des vidéos ou que l’on joue à des jeux.

Au niveau de la caméra, Samsung a fait l’impasse sur le zoom 50x du Galaxy S20 et adopte plutôt un zoom 30x avec une meilleure stabilisation grâce à un verrouillage de zoom ce qui limitera en théorie les tremblements de nos mains.

Tout comme les S20 et S20+, ces nouveaux modèles pourront filmer en 8K, mais les S21 5G et S21+ 5G proposeront de nouvelles fonctionnalités nommées Vision du réalisateur et Vision du vlogueur.

La vision du réalisateur permettra de voir et de passer d’une prise de vue à une autre pour choisir le meilleur angle pour nos vidéos.

Du côté de la vision du vlogueur, cette fonction permet de filmer simultanément avec la caméra à l’avant et à l’arrière du téléphone. On peut donc filmer nos réactions quant au contenu que l’on capture.

Le Samsung Galaxy S21 5G aura 8 Go de mémoire vive et sera disponible à partir de 1129,99$ pour le modèle de 128 Go et 1199,99$ pour le modèle de 256 Go. Il sera disponible en Rose fantôme, Blanc fantôme, Gris Fantôme (modèle de 256Go) et Violet fantôme.

Le Samsung Galaxy S21+ 5G aura aussi 8 Go de mémoire vie et sera disponible à partir de 1399,99$ pour le modèle de 128Go et 1469,99$ pour celui de 256Go. Il sera offert en Violet fantôme, Argent fantôme et Noir fantôme.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

La gamme Ultra s’est pointé le bout du nez l’an dernier et le Galaxy S21 aura aussi droit à sa version Ultra qui, comme son nom l’indique, devient la crème de la gamme.

Au niveau du look, ce nouveau modèle a aussi droit à un nouveau boîter pour la caméra, mais surtout un fini en mat à l’arrière pour un look qui se distinguera des autres de la gamme.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G se démarquera en autre grâce à son fini en mat.

Le S21 Ultra 5 embarque un écran de AMOLED 2X 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement de l’image de 120 Hz et un affichage Quad HD+.

Bien que les écrans Samsung dominent le marché pour leur qualité, le S21 Ultra 5G offrira 25% plus de clarté et un meilleur rapport de contraste pour une image toujours plus nette.

Outre ses caractéristiques, l’Ultra veut se distinguer avec son système de caméras dont un objectif principal de 108Mpx.

On retrouve à nouveau un zoom 100X, mais cette fois à double objectif qui combine deux objectifs optiques de 3X et 10x. On est bien curieux d’en voir la qualité, car le zoom 100x du S20 Ultra était, disons le… horrible.

Samsung parle également d’une meilleure qualité de photo en situation de luminosité faible avec ses nouveaux capteurs.

Enfin, deux nouveautés notables, le Galaxy S21 Ultra 5G pourra prendre en charge le Wi-Fi 6 pour toujours plus de vitesse (si l’on a un routeur Wi-Fi 6). Puis, cet appareil sera compatible avec le style S Pen (vendu séparément).

Le Galaxy S21 Ultra 5G aura 12 Go de mémoire vive et sera disponible à partir de 1649,99$ (128Go), 1719,99$ (256Go) et 1809,99$ (512 Go). Ils seront disponibles en Noir fantôme et Argent fantôme (sauf le modèle de 256Go).

Les trois appareils sont présentement disponibles en précommande et seront officiellement sur le marché le 29 janvier 2021.

Reste à voir concrètement l’expérience utilisateur lorsqu’on aura eu la chance d’avoir l’appareil en main.

